Veekeskuse juht: enne ujumist peab end seebiga pesema ja meigi maha võtma

"Terevisiooni" poole pöördusid televaatajad, kellele teeb muret, et meie veekeskustes, ujulates ja spaades inimesed ei pese ennast ning seetõttu kannatab veepuhtuse kvaliteet.

"Muidugi on see mure, aga see on inimese isiklik hügieen ja keegi ei saa tulla kellegi varbaid kontrollima nagu 30 aastat tagasi võis juhtuda," ütles Meeli Eelmaa, Kalev Spa veekeskuse juht. "Paneme tähele, et naised ei võta enne vette minekut meiki maha ja see on ka suur probleem, sest keha- ja jumestuskreemid jõuavad ju vette ja siis hakkavad toimuma keemilised ühendused. Aga mitte midagi ohtlikku ei ole ja midagi kartma ei pea. Pigem on tore, et inimesed on seda märganud ja sellise murega pöörduvad."

Eelmaa sõnul panevad nad inimestele südamele, et veekeskusesse tulles ei piisa vaid duši alt läbikäimisest, vaid enne vette minekut peab ennast korralikult seebiga pesema. "Kõik vahendid selleks on olemas," lisas Eelmaa. "Naised, võtke kindlasti meik ka maha, pärast saab selle tagasi panna. Samuti on soovituslik kanda basseinides ujumismütsi või kui seda teha ei taha, siis panna juuksed kinni."

"Kurb on näha, et vanemad ei õpeta ka lastele, kui oluline on ennast enne vette minekut korralikult pesta," ütles Eelmaa. "Beebidele pannakse õnneks ujumismähkmed jalga kui ujuma tullakse, aga kui siiski mõni ei pane ja seetõttu juhtub äpardusi, siis võibki vesi olla hägusem just lastebasseinis, suurte basseinis on veeringlus nii suur, et seal sellist probleemi kindlasti ei ole. Igal ööl käib põhjas robot korjamas välja kõike, mis sinna päeva jooksul on kukkunud."

Basseinivette lisatakse kloori ning iga päev kontrollitakse vett enne keskuse avamist, keset päeva ja keskuse sulgedes. "Tehnik jälgib vee seisu kogu aeg. Iga kuu võtab Terviseamet proove, mis lähevad laborisse. Samuti võib iga inimene veekeskusesse tulles küsida meilt vee hetkeseisu," ütles Eelmaa.