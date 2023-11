Superstaar Marta Lotta Kukk: olin finalistide kõige ekstreemsem näide

R2 "Hommikus" käis külas superstaari saate finalist Marta Lotta Kukk, kes langes pühapäeval saatest välja, kuid on väga õnnelik selle üle, et jõulud on esinemisi täis. Iseennast peab ta tänavuste finalistide hulgas kõige ekstreemsemaks näiteks.

"Eile ma lubasin endale kurbust sisse," ütles Marta Lotta Kukk. "Päeva jooksul oli ikka mitu hetke, kui ma poetasin pisara, aga täna on juba palju parem. Kuigi ma teadsin ette, et ma mingi hetk koju pean minema, tegi see kõik mind ikkagi kurvaks. Aga mul juba näpud sügelevad, tahan Karl-Erik Taukarile kirjutada, et teda lõunale kutsuda ja küsida, mis tema tegi pärast superstaari saatest väljalangemist."

Kukk meenutas, et kui pühapäeva õhtul saateintervjuud olid antud, läks ta korraks veel lava taha. "Taukar tuli mulle vastu ja ütles, et kui tema omal ajal saatest välja kukkus, oli siin lava taga samasugune leinameeleolu."

Kollase kaardi voorust mäletab Kukk hästi veidrat tunnet. "Inimesi on hästi palju, kohtunikud on täiesti emotsioonitud, Mihklilt tuli kommentaar, et mulle vist väga ei meeldi su hääl," meenutas Kukk. "Pärast tuli välja, et ma ei olnud talle isegi meelde jäänud, nii et ta lahmis lihtsalt midagi. Birgitile ja Koidule ma meeldisin ja sain kollase kaardi kätte. Jalad tükk aega värisesid veel pärast seda. Hingasin, tegin kätekõverdusi, et keha maha rahustada. Tundsin sellel hetkel kõige suuremat närvi terve selle saatesarja jooksul."

Kukk on kahes Tallinna koolis lauluõpetaja, õpetades soliste. "Kui stuudiovoorus kümne hulka jõudsin, pidin oma ülemusele helistama, et ma ei saa mõnda aega laulutunde teha. Ülemus ütles, et saame hakkama."

Kuke sõnul oli tema kõikidest finalistidest kõige ekstreemsem näide. "Hommikul tõusin üles, läksin jõusaali, spaa avati kell 8.30, hingasin seal aurusaunas oma häälepaelad lahti, läksin sööma, siis tulid lauluproovid, vahepeal olid ka filmimised ja muud tegemised, käisime näiteks padelit mängimas, siis bändiproovid, et pühapäevaseks saateks ette valmistada, stilistiga riiete valimised ja selle kõige vahele pidi mahtuma ka laulu harjutamise aeg."

Palju abi sai Kukk lauluõpetaja Maikenilt. "Maiken õpetas väga palju oma hääle hoidmise kohta ja kuidas lihaspingetega hakkama saada," ütles Kukk. "Ta tundis ära, kui mu hääles oli natuke liiga palju pinget, siis tegime spetsiaalseid harjutusi, et häälepaelu lõdvestada. Kui häälega on probleeme, tuleb palju vedelikku tarbida. Soe aur mõjub ka väga hästi, aga mitte kuum aur. Häälele peab puhkust andma. Alkohol mõjub häälepaeltele pigem halvasti."

Laulude valimise kohta ütles Kukk, et laulja paneb kokku nimekirja lauludest, mida ta soovib laulda ja peaprodutsent Kaupo Karelson kinnitab. "Mõnes voorus on ka vabamad käed, näiteks džässivoorus lubas ta mul laulda portugalikeelset lugu."

Saatele eelneval reedel on vaja välja valida järgmise nädala saate laulud. "Nii et mul on juba olemas laulud, mida sel pühapäeval oleksin esitanud," ütles Kukk. "Nädal aega on siis aega neid harjutada. Reedel teed esimese proovi ära ja esmaspäevast alates on proovid iga päev."

Saatemeeskonna kohta jagub Kukel ainult kiidusõnu. "Triin Luhats on meie saate emme. Ta ütles, et öösel kella kahest neljani ärge helistage, aga muidu olen teie jaoks alati olemas."

"Elamisraha meile ei anta, aga meid motiveerib saate võidusumma 10 000 eurot ja muidugi esinemispakkumised," ütles Kukk. "Mul on jõulud juba esinemisi täis."