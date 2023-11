Kontratenor Martin Karul on Eesti suurim Pez-i kommide kollektsioon

Vanemuise ooperis "Julius Caesar" peaosas üles astuv kontratenor Martin Karul on Eesti suurim Pezi kommide kollektsioon. "Ringvaates" näitas ooperisolist oma väärtuslikumad esemed ette, millest vanimad on pärit aastast 1960.

Karu on Pez-i kommikogujaid kogunud alates 2015. aastast. "Telekast tuli see "Lahingud ladude pärast" saade, mis History Channelil käis ja seal nad näitasid esimesi kommikogujaid, mis olid päris vanad ja võib-olla sealt selline hullus hakkas," arutles ooperilaulja. "Mõtlesin, et ostan paar tükki ja siis neid hakkas kuhjuma ja aastatega ikka kuhjus," meenutas ta.

Kui kaasajal on Pez suunatud eelkõige lastele, siis Karu sõnul oli Pez algselt loodud selleks, et inimesed loobuksid suitsetamisest. Sellest on tingitud ka 20. sajandi keskpaigast pärit kommikogujate välgumihklit meenutav ehitus. Aastast 1960 tulid esimesed peadega kommikogujad, mida ka tänapäeval tuntakse.

Karu kollektsiooni kalleim ese ehk Miki Hiire peaga kommikoguja pärinebki 1960. aastast. "Teda on lihtsalt raske saada, raske leida, hinnaks on ma arvan umbes 150–200 eurot," rääkis Karu, kes ise ostis selle Inglismaal õppides kaheksa naela eest.

Praeguseks on Karu enda õpingute toetamiseks suure osa oma kogust maha müünud. Kolmeaastase müügiperioodi peale teenis Karu 3000–5000 eurot.

Üle pika aja oma kogu üle vaadates tekkis Karul enda sõnul aga taaskord nostalgiline laks ja tahe kogu suurendama hakata. "See on mingi kiiks, nagu Kristjan Hirmo käis Barbie'dest rääkimas, siis ma arvan, et mul on sarnane kiiks," muigas ta.