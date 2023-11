Hendrik Sal-Saller: "15 magamata ööd" oli minu jaoks märgiline lugu

Laule hakkas Sal-Saller enda sõnul kirjutama, kuna keegi teine seda ei teinud. "Laulmisega oli sama asi, keegi ei tahtnud bändis laulja olla, kõik tahtsid trummarid olla, siis mul ei jäänud midagi muud üle kui sellega tegelema hakata," rääkis Sal-Saller.

Teistele lugusid kirjutades arvestab Sal-Saller otseselt, kellele ta kirjutab ja peab tema olemust silmas. "Ma ei tee nii, et ma jagan lihtsalt mingeid ülejääke," ütles ta.

"Inese "15 magamata ööd" oli märgiline lugu minu jaoks. Mingil hetkel ma mõtlesin, et lisaks Smilersile võiks teha midagi muud ja Ines oli minu selline esimene valik. See esimene plaati oli kuidagi verstapost mulle teistele lugude kirjutamise osas," rääkis muusik.

Teiseks tõi Sal-Saller välja loo "Läbi öise Tallinna". "Seda võib-olla keegi isegi ei mäleta. Mul paluti teha lugu "Superstaari" saate võitjale ja ma ei mäleta, kas ma teadsin, et see oli Ott Lepland või ei teadnud," mõtiskles Sal-Saller.

Mõnede teistele kirjutatud lugude puhul on Sal-Saller tundnud, et oleks pidanud ikka endale võtma laulu, kuid enamasti ta sellele ei mõtle, sest tunneb, et ta saab lugusid alati juurde kirjutada.

"Minu esikolmikus on kindlasti Ivo Linnale kirjutatud ja temaga koos lauldud lugu "On liiv lennanud tuulde"," märkis Sal-Saller. "Õige ajastu, õige inimene laulma – minu jaoks on ülioluline see ka, et mitte keegi lihtsalt ei laula ära, aga see esitaja suudab looga ka samastuda," ütles ta.

Ennekõike meeldib Sal-Sallerile aga ikkagi lugusid kirjutada Smilersile. "See on kõige lihtsam," naerist ta.

Teiste interpretatsiooni Sal-Saller üldiselt ei sekku. "Need lood on kirjutatud selleks, et neid laulda ja igat moodi neid tehes on minule igati okei," kinnitas ta.