Lauljatar Rahel uuest singlist: see on enda kehtestamise lugu

Raheli singel ja samanimeline album kannavad nime "Nerve", mida lauljatari sõnul saaks eesti keelde tõlkida kui närvi aga ka jultumust või julgust. "Viimane singel on kindlasti ka enda kehtestamise lugu," ütles Rahel.

"Uuel albumil on palju väljaelamist kahe nurga alt. Ühest küljest selles mõttes, et inimesed närvidele ei käiks ja teisest küljest närvikõdi ning põnevuse otsimine." selgitas Rahel.

"Mulle meeldib albumi peategelastest rääkida kui Tarantino filmi tegelasest, kes satub erinevatesse põnevatesse olukordadesse, näiteks inimröövi ohvriks, aga temale mõjub see käivitavalt. Ta ongi oodanud, et midagi väga ootamatut juhtuks. See tegelane otsib seiklust ja põnevust,"

"Taotlus oli, et album oleks filmilik tervik. Tundus, et see filmilik põnevus-pop joonistus kokku ka," iseloomustas Rahel peagi ilmuvat albumit ja lisas, et talle meeldibki just tegelaste või alter ego'de kaudu laule kirjutama hakata.

"Alter ego on alati versioon inimestest, kes nad igapäeva elus ei julge, ei taha või ei viitsi olla. Kunstnikena vajame hetke, et ennast oma maksimumis välja elada. Siis ongi võimalus luua artistikarakter, kus sa kartmatult enda külgi võimendad," selgitas Rahel.

Raheli alter ego kannab tema enda varjul olnud ihasid, salaunistusi või fantaasiaid. "Võib-olla tavaelus ei tahakski neid kogeda, aga fantaasia vajab läbi elamist ja album on selleks suurepärane koht," ütles Rahel.