Kristjan Pihl võtab uues koguperesaates luubi alla Eesti laste tervise

Esmaspäeval, 13. novembril ETV ekraanil alustav "Maailma kõige tervem rahvas" hakkab koos ekspertide, laste ja lapsevanematega otsima lahendusi, kuidas parandada meie laste tervist. Pandeemiaks kuulutatud liikumisvaegus ja ebatervislik toitumine on teadlaste sõnul viinud selleni, et tänaseks on sündinud põlvkond, kes elab lühemalt kui nende vanemad. Eesti noorte kohta käivad uuringud näitavad, et juba iga kolmas 11–15-aastane noor on ülekaaluline ja Eesti lapsed liiguvad vähem kui vangid.

Kuueosaline "Maailma kõige tervem rahvas" keskendub laste liikumisele, tervislikule toitumisele, vaimsele tervisele ning une- ja nutiteemadele. Uude rolli saatejuhina astub ajakirjanik ja harrastussportlane, väikese tütre isa Kristjan Pihl.

"See on ühelt poolt teadussaade, aga ka koguperesaade selle sõna kõige paremas mõttes. Me tugineme oma katsetes küll kõige värskematel teaduspõhistel andmetel ja teooriatel, aga loodetavasti saab iga laps ja lapsevanem saates kätte vähemalt ühe konkreetse nipi, mida oma elus muuta või nutikamalt teha, et me oleksime liikuvamad, tervislikumad ja õnnelikumad," ütles Pihl, kes saate käigus astub nii klassitäie laste ette kui ka proovib omal nahal väga erinevaid spordialasid.

Põnevates teleeksperimentides pannakse proovile teadlaste soovitused. Seda tehes viivad nad katsed lasteaedadesse, koolidesse, kaitseväkke ja perede juurde üle Eesti, sest testidest ei jää puutumata ka lapsevanemad.

Kuidas panna lapsed sööma köögivilja või vähendada nutiaega? Kui palju liiguvad tegelikult meie lasteaiaealised ja istuvad täiskasvanud? Kuidas muuta motivatsiooni nii, et harjumused püsima jääksid? Mänguliselt ja teaduspõhiliselt teemadele lähenedes saavad targemaks nii vaatajad kui ka saateosalised.

Saatesarjas lööb kaasa hulk hinnatud Eesti teadlasi: Tallinna Ülikooli hariduspsühholoog Grete Arro, Tartu Ülikooli spordipsühholoog Aave Hannus ning teadurid Tartu Ülikooli liikumislaborist, ajuteadlane Jaan Aru, toitumiseksperdid Tervise Arengu Instituudist, uneekspert Kene Vernik ning mitmed teised.

"Maailma kõige tervem rahvas" esimesed põnevad eksperimendid on ETV-s esmaspäeval, 13. novembril kell 20.