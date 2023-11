Elina Naani "Südamekirjade" aktsioon kutsub üles muresid paberile seadma

Naani sõnul tuli ta "Südamekirjade" kontseptsiooni peale üks päev enne enda sünnipäeva 11. oktoobril. "Mõtlesin, et vau, kas ma tõesti hakkan sellega tegelema? Paar tundi hiljem olid projektiga kaasas asukohana Viru keskus ja koostööpartnerina peaasi.ee," rääkis Naan.

Naani sõnul on tegu heatahtliku algatusega. "Selle ainuke mõte on, et meie südamed saaks kergemaks," märkis ta. "Südamekirjade" aktsioon toimub Viru Keskuses esmaspäevast pühapäevani. "Me kutsume inimesi südamelt ära kirjutama kõike, mis neid vaevab ja ainuke põhjus on see, et hakkaks kergem," ütles Naan.

Südamelt ära kirjutatud sõnad saab pista Viru keskuses asuva installatsiooni keskel asuvasse kasti. "Isegi kui inimesed ei julge seda teha, siis ma arvan, et see mõte juba paneb natukene asju liikuma," arvas Naan.

Kirjade sisu kuidagi moodi ei vaadata. "Privaatsus on garanteeritud ja pärast need hävitatakse, tuhastatakse – need ongi mõeldud lihtsalt lahustumiseks," märkis Naan. Olemas on ka alternatiiv saata kiri kellelegi, kellele südamelt asju ära öelda.

Kirju mitte kusagil pärast enam lugeda ei saa. "Need ei ole mitte kellegi teise lugeda, me väga austame privaatsust, see on ka üks kampaania alustalasid – usaldus. See ei ole mõeldud mingisuguseks kunstiteoseks, see ei ole see aktsioon," rõhutas Naan. "Sellel ei ole mitte mingit muud agendat, kui lihtsalt see, et me päriselt saaksime kõik kuidagi kergemaks," sõnas ta.