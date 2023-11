Marko Veisson Eesti Laulu võistlusloost: ma ei saa öösel magada

Ansambel Puuluup on varemgi Eesti Laulule pääseda üritanud. "Noore bändina saatsime sinna loo "Puhja Tuulik" demo. /.../ Võib-olla see ei olnud see, mida Eesti Laul tollal otsis," ütles Veisson "Vikerhommikule".

Sel aastal osalevad Puuluup ja 5miinust Eesti Laulu poolfinaalis looga "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi". Bändide koostöö sai alguse 5miinuse telefonikõnest ja ettepanekust.

"Ootamatult selgus prooviruumis, et mingid kanalid avanesid ja see koos jämmimine hakkas kuidagi väga hästi jooksma. Selles laines tekkis meil loomulik mõte, et kui koostöö on nii orgaaniline, siis äkki prooviks mõned lood ka koos teha," selgitas Veisson.

"Oleme üksjagu siin nüüd teinud ja võib-olla tuleb sellest lähitulevikus veel midagi suuremat, aga alustame singliga Eesti Laulu konkursil," lisas ta.

Sel nädalal sõidavad bändid mõneks päevaks Puuluubi teise liikme Ramo Tedre stuudiovõimalustega majja Soomes, kus koos musitseeritakse ja repertuaar üle käiakse.

Elu bändilaagris ei alga kell kuus hommikul kohvi ja võimlemisega vaid musitseerimine võib sel ajal veel eilsest õhtust kesta. "Nii et pihta hakkab veidi hiljem, aga lõpeb tavaliselt umbes poole seitsme ajal," ütles Veisson.

Bändilaagri mõte on tavaelu keskkonnast ära saada ja pühenduda ainult muusikategemisele. "Eriti kui on suurem hulk inimesi, siis lähed kuhugi välismaale ja keegi ei pea kuhugi pooleks tunniks ära jooksma. Seal tekib ka selline kontsentreeritud energia ja üksteist inspireeriv atmosfäär," selgitas Veisson.

Kuigi koostöö 5miinusega on Veissoni sõnul olnud väga sujuv ja pani mõtlema, et miks alles nüüd selleni jõuti, siis muusikaliselt eemaldub ühine projekt Puuluubi stiilist. "Meie puristlikele fännidele ütlen lohutuseks, et me kindlasti ei jää sinna ja tuleme oma liistude juurde tagasi," ütles ta.

Fännide reaktsioon võib olla väga ootamatu. "Vähemalt mina ei saa praegu öösel magada. Mõtlen, et mis nüüd saab meie üheksa aastat ehitatud kuvandist ja karjäärist, aga usun, et kõik saavad aru, et Eesti Laul on ka mänguline sündmus, kus tullakse välja ootamatute lahendustega," selgitas Veisson.

Veisson leiab, et 5miinuse fännid võivad lugu pidada liiga Puuluubilikuks ja Puuluubi fännid kuulda liiga palju 5miinust. "Meile endale see meeldis. Tahtsimegi natukene teistmoodi teha. Loomingus endas oleme täiesti võrdselt sees," selgitas Veisson.