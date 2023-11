Heli Mets: sel aastal oli isadepäev väga eriline

35 aastat tagasi 12. novembril valiti viietunnises saates Eesti esimest sõjajärgset kõige kaunimat neidu ning selle tiitli pälvis Heli Mets.

Mets meenutas, et eelmisel õhtul enne suurt sündmust istusid nad pereringis. "Rääkisime ema ja isaga ning isa ütles, et kui sa peaksid võitma, siis on maailm sinu ees lahti," meenutas Mets. "Piirid olid tol ajal ju kinni ja reisimine võimalik ainult privilegeeritud inimestele. Isa ütles, et mine ja võistle, anna endast parim, aga säilita rahu."

Võistlus toimus tollases Sakala kultuurikeskuses. "Lund sadas. Isa viis mind hommikul kella seitsmeks kohale, tagasi koju jõudsin öösel kella kahe-kolme paiku."

Mets meenutas, et missivalimistel usaldas ta professionaale ning lasi neil valida ka oma soengu. "Osalesin Miss Tallinna võistlusel, kus soovitati mul juuksed mustaks värvida ja seda ma ka tegin. Aga siis jälle leiti, et see ei sobi ja värviti juuksed ikkagi blondiks. Olin ise selle kõigega nõus. Punapea olen ka vahepeal olnud, aga blond annab mulle enesekindlust ja tunde, et olen mina ise."

Miss Estonia Heli Mets Autor/allikas: Jaan Künnap

Mets meenutas, et tol aja oli väga moes lokitamine ja tugevalt meikimine. "Kogu aeg magasime lokirullid peas," ütles Mets. "Võistluse ajal komistasin laval, peale seda ajasin selja sirgu ja kõndisin uhkelt edasi. Enesekindlus tuli hästi ruttu tagasi, see oli minu arvates ehk hetk, mis mind võidule aitas. Lava taha jõudes nutsin, et nüüd on kõik läbi ja võita ma enam ei saa. Kui seal siis kõik koos seisime ja auhindu jagati oli mu ainus mõte, et saaks juba koju. Mina ühtegi eriauhinda ei saanud. Ja kui siis Enn Vetemaa kuulutas välja, et Miss Estonia on number üks, siis käis selline jõnks läbi ja hakkasin laval taganema," naeris Mets.

"Number üks on siiani minu õnnenumber. Varasemalt tähistasime missivalimiste võitu igal aastal pereringis, vaatasime võistluse videot, aga viimastel aastatel enam mitte."

Mets on väga tänulik oma vanematele. "Minu lapsepõlv möödus range kasvatusega, sain kaasa õpetuse, et kõik, mis ma ette võtan tuleb ka ära teha ning kui miski ei õnnestu, siis sellest kogemusest tuleb õppida," ütles Mets. "Meenub missivõistluste korraldaja Valeri Kirsi kommentaar, et kenasid neide Eestis on ja selle üle võib uhkust tunda, aga veidi probleemiks on nende kodu-kooli ja ühiskonna poolt kaasa antud pagas. Mina võin öelda, et olen saanud kodunt kaasa väga hea pagasi, et elus hakkama saada. Olin väga hoitud laps."

Metsa iluideaal on hoolitsetud naine, kes on ka vaimult ilus. "Oluline on, et välimus ja jutt, mida naine räägib, lähevad kokku. Pean lugu tagasihoidlikest ja elegantsetest naistest. Minu eeskujudeks on näitlejad Elle Kull ja Eve Kivi, kes on ajatult elegantsed naised igas ajajärgus. Välismaa naistest inspireerib mind Rootsi kuninganna Silvia ja see, kuidas ta on siiani säilitanud oma šarmantse oleku."

Nii kohalikel missivõistlustel kui ka Miss Universumi võistlusel on üks klišeelause, mida ütlevad kõik võistlejad, kelle käest küsitakse, mida missikandidaat soovib: "Soovin maailma rahu!"

Metsa sõnul pole hoolimata kogu sellest ilust, mis meid ümbritseb rahu ikka maailma saabunud.

"Äkki on meil liiga meestekeskne maailm, kus mehed soovivad näidata oma võimu ja katsetada uut tehnikat," ütles Mets. "Poistele meeldib ju mängida autode ja püssidega, võibolla on nüüd kandunud need mängud lastetoast pärisellu. See teeb ärevaks, aga kui vaadata ajalukku, siis on ikka nii olnud, et halvad ajad vahelduvad heaga, peame säilitama oma usu paremasse homsesse."

Vanematega on Metsal väga tihe side. "Just riisusin oma 83-aastase isa Unoga aias lehti kokku ja viisime jäätmejaama," ütles Mets. " Ema ja isa on minu kõige suuremad toetajad, räägime omavahel kõigest, poliitikast, arsti juures käimisest, oma igapäevategemistest. Isale maitseb lõhe, aeg-ajalt helistab mulle, et Tiisu, tema kutsub mind nii, tule meile, sööme koos. Isa on mulle kaasa andnud usu iseendasse, et sa saad hakkama. Ta on minu suur eeskuju. Tööd võib teha ja sõbrad on tähtsad, aga märgake ka oma isasid ja emasid. Leidke aega ja minge neile külla."

Metsa sõnul on tänavune isadepäev väga eriline. "Minu poeg Andreas tähistab esimest korda isadepäeva. Suvel sündis Frederik ja minust sai vanaema. Ootan väga, millal väikese Frediga maailma avastada ja talle oma tarkusi rääkida."