Villemdrillem: tahan oma muusikaga head tuju tekitada

Villem, kes arstitudengiks ei saanud, on vahepeal end täielikult muusikale pühendunud. "Ma olen aru saanud, et muusika on see, mida mida tahan sajaprotsendiliselt teha. Miks mitte 110 protsenti. Seda ma hetkel ka teen. Proviisori amet jäi küll sahtlisse, aga õpin hoopis sisearhitektuuri. Ehk leidsin ikkagi tee ülikooli," ütles Villem.

Ülikool on Villemi jaoks varuvariant. "Olen alati selle poolt olnud, et peaks plaan B olema. Teine asi on see, et hea on hoida meel ja mõte värskena midagi muud tehes. Ülikool on hetkel nagu hobi," selgitas räppar.

Uue albumi peal on Villemdrillem peamisteks teemadeks tüdrukud, suhted ja peod. "Üritan enda repertuaaris rääkida võimalikult kergetest asjadest, mis võiksid kuulajat kõnetada ja millega igaüks saaks oma seose luua. Võib-olla on olnud sarnane olukord või keegi on samu tundeid tundnud, mõtteid mõelnud. Võib-olla sellepärast selline teemavalik," avas räppar oma tekstide tausta.

"Minu eesmärk pole mitte sotsiaalkritiilistest teemadest rääkida, aga pigem just meelt lahutada ja proovida oma muusikaga head tuju tekitada," lisas ta.

Albumi peal räpib Villem, et kui lähedased terved on tal karikatest suva. "Inimesed minu ümber teavad, et võtan kuulamisnumbreid ja kõike muud väga tõsiselt, aga võib-olla artisti ja inimesena kasvades olen aru saanud, et see tegelikult on nii teisejärguline. Vahet pole, et laulul läheb hästi, aga samal ajal on perekonnas keegi haige," selgitas Villem.