Tõnis Mägi: olen ka iseendale mõistatus

Järgmisel nädalal 75. sünnipäeva tähistav Tõnis Mägi on pannud kirja elu jooksul mõtteid, et talle jääks kogetu meelde ja end seeläbi paremini mõistaks.

Algaval nädalal tähistab laulja oma sünnipäeva Tallinnas kontserdiga "Laulude laulja 75/57". "Pärast kaldkriipsu see 57, see on minu õige number, kuidas ma ennast tegelikult tunnen," ütles Mägi "Hommik Anuga" stuudios.

"1966. aastal hakkasin ma muusikaga tegelema. Sain ühel hetkel aru, et see vaip, mis minu ette lükati, on minu tee. Sellest hetkest ma sain aru, et see ongi minu elu ja kutse. Seetõttu ma olengi 57-aastane," selgitas Mägi oma numbrimaagiat.

Mägi pani oma pikale karjäärile tagasi mõeldes kirja õppetunnid, punktid või hetked, mis tal sellega seoses meenuvad. "Ma kirjutangi enda jaoks asju välja. Mitte lihtsalt sellepärast, et neist lood tuleksid, aga need on mulle väga olulised. Et mulle jääks meelde, mida ma näen, mida ma kogen, mida ma tajun, mida ma endas kannan. Tihtipeale ma olen iseendale ka mõistatus," ütles Mägi.

"Ma usaldan oma intuitsiooni ja reageerin enamasti jalamaid. Toon näite. Hakkasin Rootsist 1991. aastal tagasi tulema ja olin juba trepist üles laeva minemas. Äkki kuulen selgelt, et "jääd siia". Ma ütlesin kõigile, et jääme siia. See oli kõigile šokk. Mulle endale samuti ja me jäime sinna. Mu sisehääl ütles seda mulle. Miks? Ma ei tea," selgitas mägi ja lisas, et tema kompassiks on intuitsioon.

Mägi pani karjääri jooksul õpitust kirja ka mõtte, et juhuseid pole olemas. "Viimased 20 aastat olen ma kogu aeg kõigile öelnud, et juhuseid ei ole olemas. Kõik on kuskil kirjas. Seda räägin mina ja see ei ole õppetund kõigile. Niimoodi tajun mina," selgitas laulja.

"Alles hiljuti leidsin ma, et Austria filosoof Martin Puber on kirjutanud, et kogu tõeline elu peitub kohtumistes. See tähendab, et alles hiljem sa adud, et sa said sellise inimesega kokku ja ta ütles sulle ühe sellise asja. Muidugi, alles nüüd saan ma sellest aru.

Kõige olulisem on elus laulja sõnul armastus. ""Armastus ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelde paha." Piibel. 1. Korintose 13. Nii on. Ilma selleta kõik krabiseb. Asi ei liigu õieti," tõdes Mägi.