Alar ja Sirje Karis: kõige eeskujulikumad vanavanemad me ei ole

Presidendipaar külastas Võsul Lääne-Virumaa ühte kaunimat kodu. President on perekond Ojaliivi isegi vastava auhinnaga tunnustanud. Veel mõned aastad tagasi elas kolmikuid tütreid kasvatav pere Tallinnas, kuid Võsu on nüüd nende südamed võitnud.

"Mõtlesime, et teeme siia väikese suvila ja siis hakkas järsku lapsi tulema kolme kaupa. Siis mõtlesime, et peame ikkagi siia kolima," ütles pereisa Madis Ojaliiv.

Kaunis kodus on Madise sõnul perenaise töö tulemus. "Lapsed on ka muidugi kaasa löönud. Neil on igal ühel oma aianurk ette nähtud, mida nad korras hoiavad. Aga nad on ka puid saagind, istutanud, tassinud ja kastnud," ütles Madis ja lisas, et vahel haaravad isa üllatuseks lapsed ise tööriistad kätte ja hakkavad tööle.

President Alar Karis ütles, et neil proua Sirje Karisega nii lihtsasti ei läinud. "Aeg-ajalt pidi ikka ajama. Pigem oli vaja nende järgi koristada, kui et nad ise midagi ette võtaksid. Eks see muutub eaga ka," ütles Alar Karis.

Ameti tõttu presidendipaar lapselapsi liiga tihti ei näe. "Meie õnnetus on see, et meie ametid on sellised, et näeme lapselapsi väga harva. Isadepäeval näeme ja ühel on 17. sünnipäev. Paraku me ei ole kõige eeskujulikumad vanaema ja vanaisa. Amet on sundinud tegema selliseid valikuid, et on raskem kokku saada," ütles Alar Karis.

"Aga me oleme nendega ikkagi pidevalt kontaktis. Tänapäeval on see väga lihtne," ütles Sirje Karis. "Me ikka teame, kes kus on ja mida teeb ja kuidas läheb. Selles mõttes oleme täiesti informeeritud nende elus ja tegemistest."

Presidendi sõnul peavad heas kodus olema hoolivad vanemad. "Tore oleks, kui kodus on ka kass või koer. Ma saan aru, et siin on ka koer olemas, nii et kõik nõuded on täidetud, et pere ja kodu oleks tore," ütles Alar Karis.

"Lisaks emale, isale, koerale, kassile ja lastele võiks olla ka natukene aega, et lihtsalt diivani peal istuda või ümber laua ja lihtsalt rääkida ja arutada igapäevaseid asju, muresid ja rõõmu. See on ka oluline osa," lisas Sirje Karis.