Zooloog Aleksei Turovski tutvustab loomariigi parimaid isasid ning toob välja, et üldiselt on monogaamia imetajate vahel üliharuldane nähtus.

"Ülisarnased isad meie tunnetega on pärisahviliste alamseltsi hulgas, kuhu kuulume ka meie. Kaugeltki mitte kõik, aga õige mitmed. Teiste imetajate seas selliseid, kes tõesti tegeleks sünnist saati oma oma vastsündinud poegade või tütrekestega, ma ei tunne," ütles Turovski.

"Näiteks härra hunt. Ta teenindab oma prouat, kellega nad on aastaid koos. Ta toob toitu ja õppimisvahendeid. Poolsurnud roti. See on õppevahend. Aga ta ei too lastele vaid prouale," selgitas Turovski.

Jääkarude hulgast aasta isa ei leia. "Jumal hoidku selle eest, et jääkaru isa avastaks väikesed pojad. Enda sigitatud või mitte. Ta päris kindlasti hävitab nad. Karulaste sugukonnast muster issisid ärge otsige. Selliseid esineb ka kaslaste hulgas," ütles Turovski.

"Lõpliku seksuaalse partneri valiku teeb emane. Selles reeglist erandit ei ole, mida uhked poisid pärisinimeste liigist ka ei arvaks. Imetajate monogaamia on üldse üliharuldane nähtus. Näiteks kõik 17 liiki gibonlasi on monogaamsed. Loomulikult ka indrid, mõned kõrgemad leemurlased, hundid, šaakalid. Mägrad! Samuti monogaamsed. On isegi ühiskondlikke põldhiire liike."

"Paljudel liikidel loomariigis ei ole isad mitte lihtsalt tähtsad, vaid ainsad, kes laste eest hoolitsevad, kuid seda mitte imetajate klassis," ütles Turovski ja lisas, et see käib näiteks lindude ja kalade kohta.

Linnud ja kalad kuuluvad ka Turovski sõnul ka loomariigi parimate isade hulka. "Esiteks küünisahvlased. Tamariinid, marmosetid. Siis ka kalad. Mageveekaladest kirevahvenlased ja kalakene Nemo. Hiilgav papa! Loomulikult ka linnud. Aara papagoid. Nad on 50 aastat koos ja mitte lihtsalt koos, vaid kui aara proua ja tema kaasa kõrvuti lendavad, siis nende tiibade otsad on ükteisele väga lähedal," selgitas Turovski.

Tamariinidel on tavaolukorras suguelundid kehaõõnsuses, seega saab loomade soost aru alles peale sündi, sest lapsed võtavad enda kanda just isad. "Sellest hetkest kui lapsed sünnivad, siis isa või vanem vend või noorem onu, aga päris kindlasti isane, paneb lapsed enda õlgadele," selgitas Turovski.

Kuna emased tamariinid on väikest kasvu ja nad sünnitavad kaks kuni kolm suurt last, siis aitab isa sünnitust läbi viia. "Üldiselt elavad küünisahvlased matriarhaadis. Ema on perepea. Kuid kui on vaja sünnitada, siis antakse ohjad kõige tähtsamale ja tublimale isale üle," ütles ta.

"Isa valib lastekandjaid ja lapsehoidjad. Ta paneb nad oksa peale istuma ja ema istub nende kohal. Emale teeb isa selja peale massaaži, siis pääseb lootevesi valla, lõhnastades seeläbi nooremad onud või vanemad vennad laste jaoks turvalise lõhnaga. Siis teeb see tubli isa emale kõhu peale survemassaaži ja lapsed sünnivad," selgitas Turovski.