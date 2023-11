Taylor Swifti superfänn Veronika Uibo: tema fantaasia on nii külluslik

Uibo avastas Swifti enda jaoks umbes 10 aastat tagasi, kui kuulis laulu "Mean". Swifti teeb Uibo sõnul eriliseks see, et ta investeerib endasse ja oma fännidesse väga suurel määral.

"Tema fännid on tuntud sellepoolest, et püüavad lahendada Swifti puslesi ja mõistatusi, mida ta pikib oma sõnadesse, videotesse, postitustesse. Ta tahab kogu aeg oma fännidele midagi uut ja huvitavat pakkuda," selgitas Uibo.

"Ta on ka väga hea ärinaine. Ta teab täpselt millal mitte lõpetada," ütles Uibo. Oluline on ka see, et ta kirjutab oma muusikat ise. "Nagu igal artistil, on ka temal kaaskirjutajaid, aga suurem osa tuleb tema enda sulest ja see sõnavara on lihtsalt nii kütkestav. Tema fantaasia metafooride ja võrlduste loomisel on nii külluslik," ütles Uibo.

Kokkuvõtvalt võlub Uibot Swifti juures kogu komplekt. "Mulle väga meeldis, mida Olav Osolin ütles, et Taylor Swift on justkui hea tüdruk, keda kõik naised tahavad oma sõbrannaks ja iga ema oma poja naiseks. Täpselt nii ongi."

Uibo hindab ka Swifti väärtuseid ja tõekspidamisi. "Ta on üks vähestest megastaaridest, kes kannustab alati oma fänne valimistel osalema. Ta mõistab ja saab aru, mis poliitikas toimub. Ta seisab ka tuliselt naiste ja vähemuste õiguste eest ehk siis murrab läbi kõikidest klaaslagedest, mille on justkui mehed seadnud ja innustab naisi enda eest võitlema," ütles Uibo.