Reket: Eestis puudub muusikatööstus

"Räpp on paratamatult nostalgiline muusikavorm. Me vaatame kogu aeg tagasi. Natuke hakkab sellest juba siiber saama. Mõtlesin, et panen kaante vahele selle, mis ma olen teinud ja vaatan, mis tulevik toob," selgitas räppar "Hommik Anuga" stuudios otsust oma sõnad kaante vahele panna.

"Meil on muusikamaastikul selline probleem, et meil puudub isegi muusikatööstus kui selline. Meil puudub järelevalve auhindade, edetabelite kohta. Pole sellist ühingut, kes ütleb, et näe, siin on kirjas, et minu muusikat on kuulatud üle 30 miljoni korra kuskil platvormidel. Me ei tea tegelikult statistikat muusikas," ütles Urb.

"Seega ma hakkasin vaatama, mis ma siis teinud olen. Keegi ei saa seda vaadata. Ma saan ainult ise öelda. Aga kas ma ise ka seda tean? Palju ma kirjutanud olen? Mis siis sai? Kuidas neil läks? Kuidas müügiedu oli? Ja nii edasi," selgitas räppar.

Kaante vahele valis räppar ka luulehuviliste jaoks kõige põnevamad tekstid. Enda eeskujuks peab ta Eesti luuletajatest Artur Alliksaart "Värskematest luuletajatest Joonas Veelmaa, kes kirjutab varjunime Marek Marmor all ja kelle viimane luulekogu mulle väga meeldis," ütles Urb.

Oma tekstides keskendub räppar pigem inimestevahelistele suhetele. "Mind huvitab, mis suures pildis toimub ja lahendan seda enda jaoks sobival moel, mitte läbi loomingu. /.../ Ma ei tea tõde. /.../ Ma ei usu, et inimesi minu arvamus huvitab. Ma tahaks teada, kuidas asi on," põhjendas Urb oma teemade valikut.

Urb kriitikat enam oma ridadele taga ei otsi. "Olen üritanud üldse mitte kedagi kuulata, sest et need on minu mõtted."