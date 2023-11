Selgusid Grammyde nominendid

Aasta album

Boygenius – The Record

Janelle Monáe – The Age of Pleasure

Jon Batiste – World Music Radio

Lana Del Rey – Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Olivia Rodrigo – Guts

SZA – SOS

Taylor Swift – Midnights

Aasta lugu

Billie Eilish – What Was I Made For? (filmimuusika albumilt "Barbie The Album")

Dua Lipa – Dance the Night (filmimuusika albumilt "Barbie The Album")

Jon Batiste – Butterfly

Lana Del Rey – A&W

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Aasta salvestis

Billie Eilish – What Was I Made For? (filmimuusika albumilt "Barbie The Album")

Boygenius – Not Strong Enough

Jon Batiste – Worship

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Victoria Monét – On My Mama

Parim uus artist

Coco Jones

Gracie Abrams

Fred Again..

Ice Spice

Jelly Roll

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Parim sooloesitus popis

Billie Eilish – What Was I Made For? (filmimuusika albumilt "Barbie The Album")

Doja Cat – Paint the Town Red

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

Taylor Swift – Anti-Hero

Parim tantsumuusika/elektrooniline album

James Blake – Playing Robots Into Heaven

The Chemical Brothers – For That Beautiful Feeling

Fred Again.. – Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)

Kx5 – Kx5

Skrillex – Quest for Fire

Parim rokkesitus

Arctic Monkeys – Sculptures of Anything Goes

Black Pumas – More Than a Love Song

Boygenius – Not Strong Enough

Foo Fighters – Rescued

Metallica – Lux Æterna

Parim rokklugu

Boygenius – Not Strong Enough

Foo Fighters – Rescued

Olivia Rodrigo – Ballad of a Homeschooled Girl

Queens of the Stone Age – Emotion Sickness

The Rolling Stones – Angry

Parim rokkalbum

Foo Fighters – But Here We Are

Greta Van Fleet – Starcatcher

Metallica – 72 Seasons

Paramore – This Is Why

Queens of the Stone Age – In Times New Roman…

Parim räpplugu

Doja Cat – Attention

Drake & 21 Savage – Rich Flex

Killer Mike, André 3000, Future ja Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Lil Uzi Vert – Just Wanna Rock

Nicki Minaj, Ice Spice ja Aqua – Barbie World (filmimuusika albumilt "Barbie The Album")

Parim räppalbum

Drake & 21 Savage – Her Loss

Killer Mike – Michael

Metro Boomin – Heroes & Villains

Nas – King's Disease III

Travis Scott – Utopia

Parim kantrialbum

Brothers Osborne – Brothers Osborne

Kelsea Ballerini – Rolling Up the Welcome Mat

Lainey Wilson – Bell Bottom Country

Tyler Childers – Rustin' in the Rain

Zach Bryan – Zach Bryan

Muusikamaailma kõige olulisamate auhindade võitjad selguvad 4. veebruaril toimuval galal. Täispikka nimekirja nominentidest saab lugeda Grammyde kodulehel.