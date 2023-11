Priit Pajusaar Eesti Laulu žüriis Eurovisooni võidulugu ei kuulnud

Pajusaar on Eurolaulu ja Eesti Laulu eelvoorudesse saatnud väga palju laule. "Oli aeg, mil oli selline omamoodi luul, millel võib-olla isegi oli pointi, et ainuke võimalus Eestist oma loominguga välja saada ongi Eurovisioon," ütles Pajusaar Vikerraadio saates "Owe Petersell show".

Eurovisoonile on Pajusaar jõudnud oma lauluga neljal korral ja kahel korral saanud ka väärika lõppkoha. ""Kaelakee hääl" jäi viiendaks ja Ning Evelin Samueli ja Camille'i "Diamond of night" kuuendaks," meenutas Pajusaar.

Lõppvõistlusele pääsemine võib ka rahaliselt tasuv olla. ""Kaelakee hääl" tõi otseselt läbi Eurovisiooni tolle aja vääringus ikkagi väga hea hulga raha sisse. Seda mängiti maailmas üllatavalt palju. Mingit raha tuleb juba tänu sellele, et sinu lugu mängitakse nii paljude maade televisioonides," selgitas Pajusaar.

Sel aastal kuulus Priit Pajusaar Eesti Laulu žüriisse, kus oli vaja anda oma hinnang 215 loole. "Kokku kulus kõikide laulude kuulamiseks paari tööpäeva jagu tegemist. Neid lugusid, milles midagi leidsin ja neid, milles olin kahevahel, kuulasin mitu korda," ütles Pajusaar ja lisas, et kõiki laule ta päris lõpuni ei kuulanud.

"Võtsin suuna, et kui ma olen poole loo peale välja jõudnud ja sealt ikka ei tule mitte midagi, siis... Peab olema sellise power'iga lugu, mis on suunatud Eurovisoonile."

"Ma ei pea õigeks sellist lähenemist, mida olen teistelt žüriiliikmetelt kuulnud, et valida võimalikult erinevat tüüpi muusikat. Inimene ei mõtle, kuhu see lugu peaks välja jõudma. Loos peab ikka see miski olema," selgitas Pajusaar.

"Minu lähenemine hindamisele oli ainult ühe mõttega – kas see lugu võib kuidagi kõnetada seda üle mõistuse suurt Euroopa ja nüüd juba Austraalia publikut. Aga žüriis oli 41 inimest ja mina ei tea, mis nende kriteeriumid olid."

Häid laule oli 215 laulu hulgas Pajusaare sõnul uskumatult palju, aga selles, kas seal ka Eurovisiooni võidu laul oli, helilooja kindel ei ole. "Kuigi mul on tunne, et 20 edasipääsenu hulgas on hea tähtede seisu korral mõnel lool hea koha võimalus. Samas võin öelda, et suurema Eurovisiooni edulootusega lood 20 sekka ei pääsenud," ütles Pajusaar.

"20 seas on ka ülivingeid lugusid, mis on lihtsalt vales kohas. Unustatakse ära, et me lähme odaviske võistlusele, aga saadetakse kettaheitja. Et seal ka ju midagi lendab," naljatles Pajusaar.

"Intrigeeriv ja igavesti lahe oleks, kui 5miinuse ja Puuluubi lugu Eurovisioonile läheks, kasvõi kiuste sellepärast, et minule kõige rohkem meeldinud üliilusad ja ülivõimsad võidupotentsiaaliga laulud ei saanud edasi."