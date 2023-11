Boipepperoni: lõppude lõpuks on kõik pojad oma isaga sarnased

Mis seob helilooja Andres Mustoneni, Regati viiulimängijat ja Boipepperonit? Nad on kõik ühe pere liikmed. Läheneva isadepäeva puhul istusid "Ringvaates" maha isa ja poeg Mattias ja Frederik Mustonen, et arutleda, kuidas juhtus nii, et kõik ikka muusikalise ala peale sattusid.

Mattias meenutas, et kui ta oli koolilaps, siis isa eriti tihti kodus polnud, kuna Hortus Musicusega oldi pikalt Venemaal esinemas. "Oldi kaks-neli nädalat järjest kuskil Siberi avarustes esinemas. Mingi periood oli küll, kus ma tundsin, et oleks tore isa ja emaga rääkida, aga kedagi ei olnud kodus, elasin siis vanaemaga koos," rääkis Mattias Mustonen.

See, et Mattias sattus Regatis viiulimängijaks on ta enda sõnul puhtalt juhus, viidates, et isal selles rolli polnud. "Ma pean ennast ikka hobimuusikuks, olen peale muusika õppinud veel teisi asju ka," märkis ta.

"Ma arvan, et ma üritan olla konkreetne ja aus ja seada konkreetsed ootused, mida ma isana enda poegadelt ootan," mõtiskles Mattias Mustonen selle üle, milline ta ise isana on. "Kui me lähme näiteks Frederiku muusika juurde, siis ma ei ürita pea läbi lillede olla selline tore isa, kes ütleb, et kõik mis sa teed on ülitore. Kui mulle lugu ei meeldi, siis ma seda ka ütlen," väitis ta.

Frederiku sõnul on isa vahel liigagi aus. "Ma arvan, et lõppude lõpuks on kõik pojad sarnased oma isadele. Ma mõistan, miks ta on konkreetne ja ma arvan, kui ta poleks olnud minu lapsepõlves, siis ma arvan, et ei oleks muusikat praegu mu elus, ma poleks isegi keskkooli lõpetanud, jalgpalli mänginud. Ma arvan, et see on pigem kasuks tulnud," rääkis ta.

"Inimestel on omad seisukohad ja need on väljakujunenud. Mida vanemaks inimene läheb, seda raskem on mingites asjades teda ümber veenda. See nõuab väga paljude sidemete murdmist ja aktsepteerimist, et see ajastu on nüüd läbi," kommenteeris Mattias Mustonen oma isa hiljutisi väljaütlemisi Venemaa osas.