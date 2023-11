Osolin peitis oma uue romaani sisse reklaami

Toote- ja brändipaigutus tähendab seda, kui näiteks filmi, seriaali või ka meelelahutus-saatesse pannakse mingi toode sisse. Kui tavalise reklaamiga tekib inimesel kohe arusaamine, et talle midagi pakutakse, siis filmis sees kellegi jutus või visuaalis ei pruugi inimene seda tähele panna.

"Nad võtavad seda kui tavalist asja ja kui see on osavalt pandud, siis on lõpuks rahul nii see, kes reklaami pani kui loomulikult filmitegija," märkis Osolin. Tuntumaks näiteks on James Bondi filmides figureerivad Aston Martini autod.

"Sellise tootepaigutuse mõte on selles, et seda pandakse vastavalt sellele, kes seda sorti filme vaatavad," ütles Osolin.

Oluline on tootepaigutuse juures ka see, et see vaatajat häirima ei hakkaks. "Sa pead seda tootepaigutust ikka sättima nii, et vaataja paneb seda tähele, aga ta iseenesest ei saa sellest sel hetkel aru ja võtab selle rahulikult vastu," selgitas Osolin. "Aga tal on pärast seda parem suhtumine või vähemasti on ta seda brändi tähele pannu," lisas ta.

Osolin tõi veel näiteid Tom Hanksi filmidest "Kaldale uhutud", milles on väga esil üks võrkapallifirma ning ka "Forrest Gump", kus ekraaniaega saavad Gumpi jalanõud ning tänu "Seksile ja linnale" läksid moodi kindlat brändi kontsakingad, stilettod.

Osolin on ka oma vastselt ilmunud romaani lasknud mõnel kaubamärgil endale koha osta. Raamatu algusesse on ta ka vastava hoiatuse märkinud. "Ma olin viisakas reklaamipaigutaja, sest reklaami hea tava näeb ette, et antakse enne inimestele teada," kommenteeris ta. "Ega ma üleliia rikkaks sellest saa, seda ei maksa karta," muigas ta.