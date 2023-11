Maire Aunaste: läksin televisioonist ära armastuse pärast

Televisioonist lahkus Aunaste enda sõnul armastuse pärast, mitte tungivast soovist minna Juhan Partsi kutsel suurde poliitikasse. "Ma lihtsalt pidin keskkonda vahetama, sest ma ei suutnud siin rohkem olla," ütles Aunaste.

Vahur Kersna sõnul ütles Juhan Parts valimiste eel Aunastele, et kui Aunastel õnnestub saada 7000 häält, on tal Toompea lossi hoovis autokoht kindlustatud.

Aunaste tulemuseks jäi aga tookordsetel valimistel vaid 676 häält. Lõuna-Eesti esinumbri kohta natuke vähevõitu, arvas Kersna.

"No kes mind Lõuna-Eestis tõsiselt sai võtta," ütles Aunaste. "Kõik need nailonjopedes maaviljelejad ütlesid mulle kogu valimiste perioodi jooksul, et ära sa arva, et meie sind valime. See oli minu jaoks väga suur pettumus, aga ma teadsin, et ma olen poliitikas loll nagu lauajalg. Minna 60-aastaselt poliitikasse on sama, mis hakata 60-aastaselt kirjutamist õppima. Esimene päev poliitikas oli juba õudne ja veel hullemaks läks."

