John Lewise kaubamaja jõulureklaamis kasvab kuuseseemnest lihasööjataim

"On saanud traditsiooniks, et ingliskeelses maailmas algab jõuluperiood ametlikult siis, kui suured ja mõjukad kaubamajad avalikustavad oma jõulureklaamid," ütles reklaamiekspert Madis Ots. "Eile avalikustas oma tänavuse jõulureklaami märgilise tähtsusega John Lewise kaubamaja, mis on läbi aastate saanud ilusate, suurte ja armastatud jõulureklaamide etaloniks, mida alati väga oodatakse."

"Kuigi reklaame tehakse ikkagi selleks, et midagi kellelegi müüa, on John Lewise kaubamaja jõululood alati hästi ilusad ja inimlikud, rääkides sellest, et pea meeles kedagi, kes on sulle kallis, ära unusta traditsioone, mis on sulle tähtsad ning kingitusi, mis on sulle olulised," ütles Ots. "Ilusad, lihtsad ja inimlikud sõnumid. Muidugi lisavad ka nemad reklaami lõppu kingituste ostmise aspekti, aga nad teevad seda väga elegantselt. See ei jäta sellist kärkivat tunnet, et osta kinke, muidu on jõulud luhta läinud."

Otsa sõnul tuleb just Lewise kaubamaja jõulureklaamidest eriti hästi välja, kuidas nad läbi sooja ja inimliku loo inimesi kinke ostma kutsuvad, näidates meile sellist maailma, mida vaadates inimene mõtleb, et äkki ma tahaksin ka selline olla. Aastate jooksul ei ole John Lewise reklaamide sõnum muutunud ning räägib ikka sellest, et pea meeles kedagi, kes on sulle tähtis.

Eile avalikustatud Lewise jõulureklaam räägib väikesest poisist, kes ostab jõuluturult maailma kõige ilusama kuusepuu seemne, millest aga kasvab lihasööjataim, mida poiss vaatamata taime ebameeldivale iseloomule peab ikka kõige ilusamaks jõulupuuks.

"Kui enamasti räägivad Lewise jõulureklaamid väga armsal viisil kellestki, kes on kuidagi ära unustatud või tõrjutud, siis 2018. aasta jõulurelaami peategelaseks oli glamuurne Elton John. Aga vaatamata Johni hullumeelselt glämmile kuvandile oli jõulureklaam ikkagi väga armas ja südamlik lugu, mis läks tagasi Johni lapsepõlve. Reklaami kogueelarve oli kümme miljonit eurot, millest peaosatäitja sai viis miljonit."

Ots tutvustas stuudios ka Rootsi mööblitootja IKEA mõne aasta tagust reklaami, mis on hoopis teistsuguse sõnumiga. "Nende reklaamis on vajutatud sellele pedaalile, et külalised tulevad ja vaadake, milline teie kodu on," ütles Ots. "Tuletatakse meelde vastikut stressiolukoda, kus meil pole kodu korras. Kõik on vana ja räbal ning siin tulebki mööblipood sulle appi."

Veel tutvustas Ots Harvey Nicholsi-nimelise kaubamaja jõlureklaami. "Kui südamlikkuse ja armsuse skaala ühes otsas on John Lewis, siis selle täiesti teises otsas, ääre pealt juba peaaegu maha kukkunud on Harvey Nichols oma iseka ja egoistliku jõulureklaamiga, mis ütleb meile, et kuluta kõik kingiraha enda peale, ära rõõmusta sellega oma lähedasi. Reklaamis kingitakse oma lähedastele kirjaklambreid, hambaorke, kummipaelu ja üks väike laps saab kraanikausi korgi. Mõte on siis selles, et kuigi ma kulutasin kogu raha enda peale, siis mu lähedased siiski said kingituse Harvey Nicholsi kaubamajast."

Otsa sõnul Eestis sarnaste südamlike ja dramatiseeritud jõulureklaamide traditsiooni pole tekkinud. "Meil on pilt natuke praktilisem ning pigem tehakse toodetele suunatud reklaame," ütles Ots.