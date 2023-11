Mägi kohtumine fänniga: tulin järvest ja ta laulis mulle prantsuse keeles "Koitu"

"Mul saab tänavu 75/57," ütles Tõnis Mägi. "1966. aastal tegime Rütmikute bändi, kus kirjutasin oma esimese laulu "Long Long Ago". Vaiko Eplik ütles, et kuulas seda ja pidi ennast lõhki naerma. See on nii piinlik, aga ometi sain juba sel ajal aru, et muusika saab olema mu elu ja mu kutse. 18. novembril saan 75-aastaseks ja 57 aastat olen oma kutsele järgnenud."

Mägi sõnul on ta alati püüdnud muusika tegemist nautida, kuigi on olnud ka raskeid aegu, mil ta 80-ndatel bändiga Venemaal neli-viis kontserti päevas pidi andma. "Tol ajal ei saanud ju enda loomingut teha, piinlik öeldagi, aga siis pidi igasugust sõnnikut laulma."

"Ma olen metsikult muutunud, olen hakanud teistmoodi laulma, teistmoodi mõtlema. Enam ei sunni mind keegi neid vanu rokilaule laulma," ütles ta. "Sa kas laulad, mida tead, või tead, mida laulad. Omal ajal laulsin seda, mida teadsin, nüüd juba ammu ma tean, mida laulan. Need on enamasti kõik minu enda tekstid, mida viimasel ajal laulan. Laulan sellest, mis mul hinge peal on."

Viimased aastad on Tõnis Mägi jaoks olnud loominguliselt produktiive aeg. "Koroona ajal istusingi klaveri taga ja tegin muusikat. 2021. aastal ilmus album "Aovalgus", 2022. aastal skandaalne venekeelne album "Romanss", mis ilmus 16. veebruaril ja 24. veebruaril algas sõda. Nüüd oleme valmis saanud uue albumiga "Ajapendel"".

Sellest, kui sügavalt on tema kirjutatud laulud kuulajatele hinge läinud, sai Tõnis Mägi kinnitust üsna hiljuti Elvas kahe võhivõõra naisega kohtudes.

"Läksime tütar Liidiaga ujuma Vaiksesse järve, mis asub Elvas. Ujume seal kahekesi ja vaatan, et kaldal on kaks naist, üks istub ja teine seisab. Astun veest välja, üks naine tuleb minu juurde, kummardab ja küsib, et härra Mägi, kas ma võin teile laulda ühe teie laulu prantsuse keeles. Liidia juba muheleb, et asi läheb käest ära, aga mina mõtlesin, et ma pole ju ühtegi laulu prantsuse keeles kirjutanudki. Naine hakkas selle peale prantsuse keeles "Koitu" laulma. Ja kuidas see laul kõlas!" meenutas Mägi.

"See oli uskumatu, kuidas naine seda laulu laulis. Kui ta oleks veel tugevamalt laulnud, oleks puud juurtega ka maa seest välja tulnud. Järve läheduses on Elva lasketiir, kus muidu oli vaikne, aga äkki kuulen võimsat püssitärinat, täpselt nagu trummisoolo. Läksin koju ja kirjutasin selle võimsa emotsiooni pealt kohe uue laulu."