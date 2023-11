Eesti moodsaimas opitoas välguvad ka "porgand", "kobra" ja "punnivinn"

"Minu teada meie lähimaades teist nii värskelt tipptasemel tehnikaga sisustatud operatsioonituba ei ole," ütles kirurg doktor Toomas Ellervee. "Kõige olulisem lisaks kaasaegsele tehnikale on see, et patsiendi jaoks on oluliselt rohkem ruumi, õhku, valgust ja mugavust."

Üldine suund kliinikumis on, et patsient peaks operatsiooniplokis veetma nii vähe aega kui võimalik. Aeg, mis inimesel operatsiooni ootamisele ja sellest taastumisele kulub, on uues opiplokis tehtud nii mugavaks kui vähegi võimalik. Ka ruumide erinevaid valgustusvõimalusi on uues plokis väga palju. "Meil on näiteks patsiendi saabumise valgus, koristamisvalgus, lahtise operatsiooni valgus, endoskoopilise operatsiooni valgus," tutvustas Ellervee.

Kui valgus paika sätitud, tuleb tööriistad valmis panna. "Lauda, millel põhiinstrumendid asuvad, kutsume ulataja-lauaks," ütles operatsiooniõde Kadri Õnnis. "Põhiinstrumentideks on skalpellisaba, ühekordne steriilne tera ning kääridest nõelahoidmiskäärid, niidilõikamiskäärid ja kudede lõikamise käärid."

Selleks, et käärid patsiendile kõhtu ei ununeks, on operatsiooniõel iga komplektiga kaasas nimekiri. "Me teame täpselt, mis meil lõikuse alguses laual on ja mis lõikuse lõpus alles peab olema," lisas Õnnis.

Ortopeedias puusa proteesimisel kasutatavad instrumendid võib vabalt segi ajada tisleri tööriistakohvriga. "Siin on meil peitlid ja metalli haaramise tangid, mida kutsutakse lõvilõugadeks või ka krokodilliks." Õnnise sõnul kutsutaksegi paljusid instrumente nende välimuse järgi antud nimedega. "Meil on näiteks vibu ja kobra, mis on mõeldud pehme koe kaitsmiseks, punnivinn, porgandiks kutsutud instrumendi otsa käivad reieluukanali freesid. Ortopeed võtab haamri, lööb sellega luusse ja puhastab. Osad instrumendid on tõesti väga rasked, nii et me peame olema suured ja tugevad," ütles Õnnis.

Opiplokis on palju erinevaid õppimisvõimalusi, et residentidest saaksid osavad kirurgid. Üks õpivõimalus on nukk-mannekeeni kõhtu asetatud paprika, kust residendid saavad arvutiekraanil 3D pilti jälgides seemneid ükshaaval välja võtta, kasutades selleks kaht pikka metallist haaratsitega abikätt. Paprika simuleerib patsiendi kõhusisemust. Päris operatsiooni ajal näebki kirurg kõike patsiendi kõhust toimuvat suure ekraani vahendusel.

Kuna töö on pingeline, on arstidel ja õdedel omad salanipid tuju ülevalhoidmiseks. "Operatsioonitoas pannakse raadio mängima. On ka kirurge, kes tulevad opituppa oma playlistiga, siis pannakse see mängima," ütles vastutav operatsiooniõde Katrin Vaasna-Karo. "Televiisorit saab vaadata. Igapäevaselt me muidugi operatsiooni ajal telekat ei vaata, aga kui on patsiendid, kellel saab niimoodi pinget maha võtta, siis miks mitte. Ükski oluline sündmus nagu presidendi valimised, kuninglikud pulmad või olümpiamängud pole meil vaatamata jäänud, aga muidugi on esmatähtis patsiendi rahulolu."