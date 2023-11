Doris Kareva: koerakasvataja ütles, et mulle sobib mõtleja-koer

Luuletaja Doris Kareval ilmus raamat "Koerakari", kus ta kirjeldab mitmeid erinevaid koeri. "Need ei ole tõunimed, vaid meelelaadid," selgitas Kareva.

Kareva on kogu elu koerasõber olnud ning kuna ta eelmine lemmik suri mõned aastad tagasi, võttis ta uue koera. "Koerakasvataja ütles mulle, et see koer peaks teile sobima, ta on mõtleja-koer," ütles Kareva. "Ta on väga tähelepanelik ja ettevaatlik, tõu poolest pärsia hurt ehk saluki."

Kareva rääkis, et talle meeldib väga koeraga tegeleda. "Käime palju koos väljas, sest koer tahab hästi palju ringi joosta. Väga palju selliseid turvalisi jooksualasid ei ole, aga käime koos sõpruskonnaga koertega mänguväljakutel."

Raamatu illustraatoril Piia Ruberil on vene hurt. "Ta on hästi rahuliku loomuga, selline haldja-koer," ütles Ruber. "Mul on eluaeg koerad olnud, mulle väga just hurdad meeldivad. Tartu Botaanikaaias nägin kunagi hurda skulptuure, ju sealt jäi meelde."

Doris Kareva raamatu illustreerimise kohta ütleb Ruber, et see oli keeruline aga väga tore projekt. "Ma ei tahtnud oma raamatus ühtegi koera solvata, koerte välimus võiks olla ikkagi täpne."