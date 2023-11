Rahel avaldas peagi ilmuva debüütalbumi "Nerve" nimisingli

Lugu sündis koostöös Jonas Kaarnametsaga ning on laulja sõnul teadaanne, et teda ei ole mõtet torkida.

"Selle konkreetse loo sütitajaks on olnud kokkupuuted erinevate soolapuhujate, hüpnotisööride ja muude tühikargajatega, kelle kavatsused on läbinähtavalt ebasiirad ja omakasupüüdlikud. Olen liigse uudishimu ja teadmatuse hetkedel lubanud mõne neist liiga lähedale, ning hiljem mõelnud, et appi, kui jultunud tegelasi meie ümber tegutseb, end heategijateks maskeerides. Päeva lõpuks oled ainult sina see, kes otsustab, kes sa oled ja mida sa väärt oled, kellegi teise arvamus ei tähenda siinkohal mitte midagi," selgitas laulja.

Varem mitmes bändis tegutsenud Rahel alustas oma soolokarjääri 2020. aastal, mil ta sõlmis lepingu plaadifirmaga Tiks Rekords. 2022. aastal sõlmis Rahel lepingu Warner Music filiaali Smuuv Recordsiga, mille alt ilmub 28. novembril laulja debüütalbum "Nerve".

Värske singli muusikavideo autorid on Martin Lauri ja Raoul Kirsima.