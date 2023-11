Henrik Kalmet: näitlejaks saamise asemel unistasin hoopis sportlaskarjäärist

Eesti Draamateatri ja Kinoteatri koostöös sündinud spordilavastuse "B-koondis" esietenduse eel tõdes näitleja Henrik Kalmet, et sport on talle väga südamelähedane ning ta on elu jooksul unistanud rohkem sportlase kui näitleja ja lavastaja elukutsest.

Ka lavastuse ideemeeskonda kuulunud Kalmet selgitas "Ringvaates", et "B-koondise" eesmärk on lavaliste võimalustega spordi teemat laiemalt uurida.

"See ei ole tegelikult nii kitsalt Eesti spordi kvintessents, vaid on veidi laiem. Me tegelikult kuulume ühe ministeeriumi alla ja teatris me teeme väga palju tükke teatrist, aga spordist ma nii palju ei tea. Minule on see väga südamelähedane teema ja mõtlesime seda teatris uurida," rääkis ta.

Üheks oluliseks teemaks, mida uuritakse, on motivatsioon. "Tihti me räägime – ja näiteks ka siin saates – sportlastest siis, kui nad on midagi saavutanud. Keegi on medaliga tagasi tulnud ning siis me räägime ja saame aru nendest ohverdustest – kõik on trennile ohverdatud, on tammsaarelikult pingutatud ja siis on tulnud see nii-öelda armastus ehk tulemus. Aga kõik ju ei saa esimeseks, sest sportlasi on stardis väga palju. Aga see motivatsioon on olemas – sa jätkad kõigi nende kaotuste, vähese rahastuse, treenerite puudumise kiuste. Mis on spordis, et see paneb sind jätkama?" arutles Kalmet.

Noorena Prantsusmaal elanud ja seal korvpalli mänginud Kalmet tunnistas, et on elu jooksul unistanud rohkem sportlase kui et näitleja-lavastaja elukutsest. "Oma elust, nii palju kui seda olnud on, olen ma sportlaseks saamisest kauem unistanud, kui näitlejaks saamisest. Ma ei tea, kas ja kui palju ma näitlejaks saamisest üldse unistanud olen. See on mulle väga südamelähedane teema, aga asjad läksid teistmoodi. Võib-olla noorteklassis ei olnud ka eriti püsivust trenni teha," nentis ta.