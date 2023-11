Mihkel Raud: eestlaste teadmised seksuaalsusest on jahmatavalt piiratud

Mihkel Raud ja Epp Kärsin rääkisid "Ringvaates" eestlaste jahmatavalt piiratud teadmistest seksuaalsuse kohta ning tõdesid, et neil teemadel on võimalik rääkida nii, et see poleks labane ega üht või teist osapoolt alandav.

Epp Kärsin pöörab oma koolitustel tähelepanu teadlikkuse tõstmisele iseendast ja oma seksuaalsusest.

Mihkel Raud on osalenud Epp Kärsini meestele suunatud koolitustel. "Mulle väga meeldib, kui otsekohene Epp oma filosoofiast rääkides on," ütles Raud. "Koolitusel olid täpselt samasugused mehed nagu mina, arukad, endaga hästi hakkamasaavad, intelligentsed inimesed ja Epp pani meid selles potentsiaalselt piinlikus olukorras tundma üsna vabalt ja mõnusalt."

"Minu koolitustel on käinud Eestis 36 000 inimest ning neid inimesi tuleb aina juurde. Ettevõtete juhid on aru saanud, et kui kodus on õnnelikud paarisuhted, siis oleme me kõik palju edukamad ja produktiivsemad," ütles Kärsin.

"Mina olen freudist ja usun, et inimese käimapanevaks jõuks on lihtsustatult öeldes sugutung või surmahirm," lisas Raud. "Mõlemad teemad on minu elus ja minu loomingus, ja ka selle karakteri elus, keda ma aeg-ajalt esitan, väga olulisel kohal. Neil teemadel on vaja rääkida, sest Eesti inimeste teadmised seksuaalsuse kohta üleüldiselt on ikkagi jahmatavalt piiratud. Ja neil teemadel on võimalik rääkida nii, et see ei ole kuidagi labane või nõme ega üht või teist osapoolt alandav."

"Olen oma elust kaheksa ja pool aastat neile koolitustele pühendanud," ütles Kärsin. "Me oleme pealaest varbaotsteni äärmiselt tundlikud ehk erogeensed, aga meil puudub seksuaalne teadlikkus, ühiskond on seksuaalselt alaarenenud. Olen võtnud selle teema koolitustel lahti siiral, armsal ja puhtal moel. Kõige olulisem on see, kuidas me oskame oma suhte sellisele tasandile viia, et me tahame oma partneriga teineteist nautida."

"Üks põhjus, miks mina olen seksuaalelu puudutavatel teemadel avalikult rääkinud on see, et ma olen oma täiskasvanud elu jooksul sellest väga puudust tundnud. Minu nooruses oli ainuke koht, kust sai seksi kohta midagi teada raamat "Avameelselt abielust", mis paraku kirjeldab seksuaalakti kui IKEA mööbli kokkupanemist. Võin öelda, et olen ma oma teadmised saanud läbi pornograafia nagu enamik minu põlvkonna mehi," lisas Raud.

Raua sõnul ei pea mehed vasektoomia tegemist häbenema. "Palju oleneb ühiskonnast, kus inimene elab. "Pikema vabaduse kogemusega riikides on vasektoomia meestel väga levinud rasestumisvastane vahend nagu naistel näiteks spiraal," ütles Raud. "Mees võtab vasektoomia käigus raseduse vältimise koorma naise õlult oma õlgadele. Vasektoomia on tervisele ohutu ja minu hinnangul ka maskuliinne akt, mis näitab naisele, et sul on südikust võtta vastutus selle protsessi eest."