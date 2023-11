Kelmid petavad inimestelt tuntud telenägude nimedega raha välja

Võltsreklaamide tõttu on inimestelt välja petetud sadu tuhandeid eurosid. "Petuskeem on selline, et ilmuvad reklaamid, kus kasutatakse tuntud inimeste pilte, kes justkui jagavad oma kogemuslugusid, tekitades nii tunde, et see on päriselt juhtunud ja inimestel on võimalik saada oma probleemile abi," ütles Grete Lõbu. "Inimesed on kaotanud selliseid valereklaame uskudes oma sääste."

Anu Välba nimega ahvatleti inimesi investeerima. "Mind on hirmutanud viis, kuidas need võltsuudised välja tulid," ütles Välba. "Uudis oli sellest, et ETV-s saab nii vähe palka, et ma olen justkui leidnud endale uue võimaluse raha teenida ja selleks võimaluseks on investeerimine."

Võltsreklaamid on nii ehtsad, et Välba ei uskunud ka ise, mida nägi. "Ma oleksin justkui stuudios olnud, kus Andres Kuusk on teinud minuga pika intervjuu küsimuste ja vastustega. Ma vaatan ja ma ei usu seda, mida ma näen."

Välba võttis kohe ühendust veebipolitseiga. "Lehe haldajatele esitati raportid, et nad võltslehed maha võtaksid ja ühel hetkel minuni enam need lehed ei jõudnud," meenutas Välba. "Aga ma ei ole nii naiivne, et uskuda, et probleem on sellega lahendatud."

Välba kutsus kõiki inimesi olema äärmiselt tähelepanelikud, kuhu internetis klikkida ning milliseid linke avada. "Ma ei kutsu mitte kedagi üles mitte kuhugi investeerima läbi kahtlaste lehekülgede," kinnitas Välba.

Grete Lõbu rääkis oma kogemusest, mis on kestnud juba aastaid, mil tema nime ja näoga kutsuti inimesi üles ostma ravimit, millega raskest haigusest jagu saada. "Saan iga nädal kuni kümme kirja inimestelt, kes on seda lugu lugenud ja küsivad, kas see vastab tõele," ütles Lõbu. "Üleeile sain kirja proualt, kes kirjutas mulle, et ostis need rohud juba ära, aga igaks juhuks kontrollib üle, kas see info ikka vastab tõele. Muidugi kirjutasin talle, et ei vasta tõele."

Välba on kogenud sarnast olukorda, kus inimesed võtavad temaga ühendust, et uurida, kas ta tõepoolest kutsub inimesi investeerima. Välba sõnul annab ta siis alati tagasisidet, et tegemist on petturitega.

Muret teeb nii Lõbule kui Välbale see, et loo uurimine lõpetati, kuna kuidagi polnud võimalik süüdlast üles leida.

"Tänan kõiki, kes teatavad meile, kui nad kelmidega kokku puutuvad," ütles politseikapten Vjatšeslav Milenin. "See aitab meil kurjategijate tegutsemismustreid lahti muukida ja me näeme, kuidas aja jooksul petturite tegevusskeemid muutuvad. Kõige parem viis ennast petturite eest kaitsta on teadlikkus."

Milenin lisas, et investeerimiskelmusega seoses on sel aastal alustatud 246 kriminaalmenetlust, kus kahju on kokku 3,3 miljonit eurot. "See kõik on Eesti inimeste raha," ütles ta. "Teeme küll iga päev ennetustööd, aga tundub, et sellest ei piisa."

Petturitele jälile jõuda on raske. "Oleneb, kus asuvad nende veebilehtede serverid, saame suhelda nende serverite omanikega. See kõik võtab aga aega ning kui ühe lehe kinni paned, tekivad kiiresti uued leheküljed."

Lõbu soovitas vaadata kahtlasena tunduvate veebilehtede aadresse. "Ei tohi vajutada imelikele, kahtlasena tunduvate tähekombinatsioonidega veebilehtedele," ütles Lõbu.