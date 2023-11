Sofia Rubina: hea eurolugu on särtsakas ja annab elujõudu

Eesti Laulu poolfinalist, soulmuusikat viljelev Sofia Rubina usub, et hea eurolaul on särtsakas ja annab elujõudu.

Rubina võtab Eesti Laulust osa looga "Be Good", mille autorid on Jason Hunter, Robert Stanley Montes Renae Rain.

Võistluslaul "Be Good" räägib Rubina sõnul armastusest. "Sellest, et on vaja olla hea enda vastu ja siis sa saad olla hea ka teiste vastu," lisas ta.

Hea eurolugu peab Rubina sõnul olema särtsakas ning publikule elujõudu ja häid emotsioone pakkuma.