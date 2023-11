Ewert and The Two Dragonsi Eesti Laulu võistluslugu räägib üksteise hoidmisest

Esimest korda Eesti Laulust osa võtva Ewert and The Two Dragonsi võistluslugu "Hold Me Now" räägib üksteise hoidmisest.

Ansambel Ewert and The Two Dragons võtab Eesti Laulust osa esimest korda. "Väga põnev on. Oleme sellises meeldivas ootusärevuses. Ma arvan, et meil on tore laul ja see platvorm annab sellele kindlasti rohkem kõlapinda," kommenteeris bändi solist Ewert Sundja.

Kuigi bänd saatis konkursile oma laulu esimest korda, on ka varem Eesti Laulule mõeldud.

"See on õhus olnud, aga seekord oli see kõige loomulikum, sest meil kõigil oli natukene blokk selle ees, et midagi Eesti Laulule teha. Aga kuna me lihtsalt tegime midagi, mis meile meeldis, siis tundus loogiline, et nüüd võiks saata," selgitas Erki Pärnoja, kelle sõnul läheb bänd Eesti Laulule unustamatut kogemust püüdma.

Bändi võistluslugu "Hold Me Now" räägib üksteise hoidmisest. "Seda võiks rohkem teha," leiab Sundja.