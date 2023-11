Yonna: kavatsen Eesti Laulul igat hetke nautida

Yonna ehk Johanna Eendra astub tänavu Eesti Laulul võistlustulle looga "I Don't Know About You", mille ta kirjutas koos Jakob Kaarma ja Semjon Greefiga.

Yonna tunnistas, et saatis oma loo "I Don't Know About You" Eesti Laulule, sest see on tema jaoks väga eriline laul. Armastusest rääkiv laul on laulja sõnul lugu lahtilaskmisest.

Eesti Laulul kavatseb laulja igat hetke nautida. "Kõik, mis tuleb kaasa, tuleb kaasa. Ma olen absoluutselt kõige üle, mis toimub, nii tänulik. Ma loodan, et ma saan otse-eetris esinedes toreda kogemuse," avaldas ta.