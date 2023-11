Silver Jusilo Eesti Laulu võistluslugu räägib konfliktist iseendas

Eesti Laulust võtab Jusilo osa, sest tundis, et tema võistluslugu "Lately" sobib konkursile väga hästi. Lugu räägib muusiku sõnul konfliktist iseendas. "Kui sa kedagi igatsed, aga samal ajal tead, et koos olla on väga raske," täpsustas ta.

Teate, et ta pääses Eesti Laulule, sai Jusilo poodi sõites. "Ma olin väga üllatunud," tõdes ta.