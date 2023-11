Inga Eesti Laul 2024 võistluslugu räägib võimust ja iseenda kuulamisest

Inga osaleb poolfinaalis palaga "No Dog On a Leash", mille autoriteks on laulja ise ja Markus Palo.

Eesti Laulu vetaran Inga on võistlusel tagasi, sest võistlus pakub artistidele haruldast võimalust.

"Eesti Laul on üks väheseid kohti, kus artist saab kogeda suurt lava, suurt šõud. Ei saa mitte soovida sellist kohta, kus esineda. See annab teise mastaabi, mida alati tahame ja millest alati unistame," selgitas Inga.

"Lisaks ma väga armastan seda lugu. See on väga minu nägu ja ma lihtsalt usun sellesse väga," lisas ta.

Inga võistluslugu räägib võimust, iseenda kuulamisest ja kõhutundele toetumisest. "Ma ei ole ka mingisugune ketikoer. Ma olen pigem metsik koer. Käitungi vastavalt sellele, mida mu kõhutunne tahab ja mida ma tahan. Ma olen varem seda mitte kuulanud ja see pole hea tunne. Praegu ma lihtsalt kuuletun instinktidele," avas Inga uue loo tagamaid.

Eesti Laulul osalemisest loodab Inga, et ta lugu läheks inimestele korda. "Kõige tähtsam on see, et ma tunnen ennast hästi ja siis ongi kuulajatel valik, kas nad lähevad sellega kaasa või ei lähe."