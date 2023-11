Cecilia: kirjutasime laulu põhja aias päevitades

"Otsustasin Eesti laulule tuleku väga ootamatult," ütles Cecilia. "Sundisin Sandrit päevitama tulema, mina armastan ja tema vihkab päevitamist. Aga tal oli vaja tegevust ja ta hakkas produtseerima. Kuulasin seda ja mõtlesin, et siit saaks teha midagi ägedat. Põhja tegime siis päevitades ja järgmine päev hakkasime seda edasi kirjutama."

Laulu nimi "Fomo" tähendab hirmu väljajäämise ees. "Ma soovin selle looga öelda, et pange üle. Kui sa vaatad kedagi, et ta on nii äge, ta teeb niimoodi, ma tahaks ka, siis tee seda. See on selle laulu karakter," ütles Cecilia.

Cecilia ise tunneb fomo enda sõnul kolm korda päevas. "Ma teen nii palju tööd ja ma jään nii paljudest ägedatest asjadest vahepeal ilma."

"Ma võtan väga palju olukordadest ja inimestest kinni, ma jätan kõik meelde. Kui sa midagi teed, siis kuula kahe kuu pärast seda mu laulust."