Ollie Eesti Laulu uuest võistluloost: mu kõige sügavam lugu

Möödunud aastal Eesti Laulul teise koha saanud Ollie astub sel korral võistlustulle looga "My Friend".

"Ma ei tea. Kõik nagu tahtsid ja mul oli mingi lugu," avas rokkar tagamaid, miks otsustas teist aastat järjest Eesti Laulu osaleda. Paus eelmise korraga oli piisav ja sellega seotud stress on meelest läinud.

Võistlusloo sisult Ollie veel saladusloori ei tõsta. "Ma veel ei avalikusta, millest lugu räägib. Aga võin öelda nii palju, et see lugu on väga tähtsa sõnumiga. Kõige sügavam lugu, mille ma kirjutanud olen, aga jätame natuke tõlgendamisruumi ka."

Eesti Laulult loodab Ollie kaasa võtta palju positiivset. "Positiivsed kogemused, inimsuhted, väljavaated, inspiratsioonid," ütles laulja.