Anet Vaikmaa: loodan, et minu võistluslugu teeb kuulajad õnnelikuks

Anet Vaikmaa osaleb poolfinaalis looga "Serotoniin", mille autor on Sven Lõhmus.

Eesti Laulule on Vaikmaa tahtnud juba varem tulla. "Ma osalesin konkursil "Uus laul" ja ma mõtlesin, et selle tuules oleks kuidagi õige aeg just sel aastal välja tulla," selgitas ta, miks ta Eesti Laulule oma loo saatis.

Vaikmaa loodab, et tema võistluslugu "Serotoniin" teeb kuulajad õnnelikuks. "See on pigem positiivne ja kiire ning serotoniinitase kindlasti tõuseb," kirjeldas ta.

Vaikmaa ja võistlusloo autori Sven Lõhmuse teed ristusid raadio Elmari sünnipäevapeol. "Seal me sattusime rääkima, ma laulsin Getter Jaanile tausta ning sealt tulid ka minu laulud," meenutas ta.

Eesti Laulule läheb Vaikmaa positiivset kogemust jahtima. "Ma väga loodan, et ma jõuan finaali. Kui väga hästi läheb, siis võiks sinna jõuda."