5miinust ja Puuluup: loos on palju teemasid kihiti

5miinust ja Puuluup osalevad Eesti Laul 2024 poolfinaalis looga "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi", mille autoriteks on Põhja Korea, kohver, Lancelot, Päevakoer, Marko Veisson, Ramo Teder ja Kim Wennerström. Bändi sõnul on loos palju erinevaid kihte.