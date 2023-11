Multikas ja Ewert Sundja: meie lugu räägib usaldusest või selle puudumisest

"Ei olnud otseselt plaani Eesti Laulule tulla, see tuli kuidagi ise ja loomulikult loo tegemise käigus," ütles Hugo Martin Maasikas.

"Lugu sai valmis ja mõtlesime, et mida me selle looga nüüd teeme," ütles Joosep Järvesaar. "Ei olnud nii, et hakkame nüüd Eurovisiooni laulu vorpima. Eesti Laulul on ju kõrgendatud tähelepanu ja hea on jagada maailmaga seda lugu."

Järvesaare sõnul räägib lugu "Oblivion" sõprusest, reetmisest, usaldusest või siis usalduse täielikust puudumisest.

"Ma nägin Ewertit ühel peol ja sattusime rääkima," ütles Hugo Martin Maasikas. "Kutsusin ta stuudiosse, et mussi koos teha, tuli Joosep, ja siis hakkas kõik juba sujuvalt voolama."