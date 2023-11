Laura: tahan leida aina rohkem aega, et ise muusikat kirjutada

Eesti Laulu veteran Laura Põldvere astub tänavu võistlustulle looga "Here's Where I Draw the Line", mille autor on lisaks temale ka Johannes Lõhmus.

"Eesti Laulu produktsioon annab Eestis kõige ägedama võimaluse ennast lavaliselt ja looliselt teostada. Lisaks on Eurovisioon äge võimalus oma riiki esindada," selgitas laulja, miks ta taas Eesti Laulust osa võtab.

Järgnevate nädalate jooksul plaanib muusik paika panna, mis 17. veebruaril laval toimuma hakkab. "See, et me saime poolfinaali, tuli nii ägeda üllatusena. Nüüd hakkame mõtisklema, mis me seal laval üldse tegema hakkame."

Laura võistluslugu "Here's Where I Draw the Line" on muusiku sõnul kõne iseendaga. "Me oleme tihti iseendaga tülijalal ja iseendale on väga lihtne mingeid asju ära öelda. See lugu annabki enesekindlust, et endaga tegeleda ja endaga sõbraks saada."

Eesti Laulult soovib laulja kaasa võtta innukuse ise lugusid kirjutada. "See aasta on kuidagi selle tähe all läinud. Ma olen nii inspireeritud ja tahan leida aina rohkem aega, et kirjutada."