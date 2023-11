Uudo Sepp: lugu räägib keskkooliaegsest armastusest, mis on püsima jäänud

Uudo Sepp ja Sarah Murray osalevad Eesti Laulul looga "Still Love", mille autoriteks on Liis Hainla, Uudo Sepp, Joel Sundkvist ja Aleksi Wiklund ning mis räägib keskkooliaegsest armastusest, mis on kõige kiuste püsima jäänud.

"Olin USAs ja mulle saadeti selle loo "Still Love" esimene versioon, mis mulle väga meeldis. Loo algataja on Liis Hainla, " ütles Sepp. "Joel Sundkvist Rootsist aitas sõnu parandada ja Aleksi Wiklund Soomest loo produtseerida. Mina aitasin harmooniatega, mida veel juurde oli vaja, et laul kõlaks hästi. Siis kirjutati mulle uuesti, et see laul võiks duo olla. Saimegi Sarahiga kokku, salvestasime laulu ja kõik toimis uskumatult hästi."

Laul räägib keskkooliaegsest armastusest, mis on jäänud püsima. "Tahtsime välja tuua seda, et neil inimestel on vedanud, kes on nii varakult leidnud oma parema või vasaku puusa."