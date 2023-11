Daniel Levi: Eesti Laulu finaali saamine oli minu jaoks šokk

Eesti Laul 2024 finalist Daniel Levi osaleb võistlusel looga "Over the Moon", mille autoriks on peale tema enda veel Victor Crone ja Vallo Kikas. Otse finaali pääsemine oli tema jaoks šokk.

"Ausalt öeldes on see minu jaoks šokk. Tulin nii madalate ootustega aga see, et žürii hindas seda nii kõrgelt, on minu jaoks megajulgustus," ütles Levi.

"Laul on selline, et kui inimesed seda finaalis näevad, tunnevad nad selle ära, et see ongi õige laul." Levi sõnul räägib lugu sellest, kuidas mitte võtta endastmõistetavalt neid hetki, mis sul on oma lähedastega.