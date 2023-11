Carlos Ukareda Eesti Laulu finaallugu valmis juba mitu aastat tagasi

Eesti Laul 2024 finalist Carlos Ukareda osaleb enda kirjutatud looga "Never Growing Up", mis räägib raskustest romantilises suhtes pühenduda.

Eesti Laulul otsustas Carlos Ukareda osaleda väga lihtsalt põhjusel – sest ta tahtis. "Mõtlesin, et mul on hea lugu, millega võiks proovida. Siin ma olen. Otse finaalis."

Laul sellel eesmärgil ei sündinud ja valmis laulja sõnul tegelikult mitu aastat tagasi, aga protsess venis lihtsalt pikemaks kui tavaliselt.

Ukareda on üks viiest artistis, kes poolfinaalis heitlema ei pea ning pääseb otse finaali. Kas sellest saab võita või kaotada ta ise kindel pole.

"Eks see selgub, kas see kujuneb eeliseks või mitte. Selles mõttes on lihtsam, et mul on rohkem aega lavale minemiseni. Jõuan rahulikult asju läbi mõelda, et laval endast 110 protsenti anda," selgitas Ukareda.

Laul "Never Growing Up" on sündinud isiklikust kogemusest. "Räägib sellest, kuidas suhtes olles tulevad vahepeal probleemid ette ning minnakse kokku ja lahku. Vahepeal ei oska pühenduda, aga samas tahaks. Tahad kasvada piisavalt suureks, et suudaksid pühenduda."

Eesti Laul 2024 suhtes on laulja ootused tagasihoidliku. "Loodan saada uusi sõpru ja lihtsalt hea mälestuse. See on kõige olulisem."