Inimese nimi jääb paremini meelde huvitavate seoste kaudu

"Kui me kellegagi kohtume, siis eesmärk ei ole ju teada saada inimese nime, vaid me jagame mingit lugu. Lugu kuulates saame emotsiooni, mis jääb meelde," ütles Tallermaa. "Lugu on aju jaoks palju tähtsam. Inimese nimi on ju vaid kaks-kolm lühikest sõna. Kõik algab sellest, mida tähele panna. Kui inimese nimi on huvitav või nimi ise on lugu, tekib seos kiiremini ja nimi jääb paremini meelde."

Tallermaa sõnul peaks inimene alustama iseendast, sest inimese enda jaoks on tema nimi kõige tähtsam. "Tee oma nimi meeldejäävaks. Ei tasu häbeneda ka inimese nime uuesti üle küsida, kui sa alguses kohe ei kuulnud. Ära solvu, kui inimene küsib sinu nime uuesti, järelikult lähed sa talle korda."

"Meelde jääb see, millest sa mõtled. Võta aega ning tekita nime seos sellega, millest teine inimene räägib," soovitas Tallermaa.