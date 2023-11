Erki Pärnoja ja Anna Kaneelina: meist ühe tellides saate niikuinii kaks

Muusikud Erki Pärnoja ja Anna Kaneelina tunnistasid "Vikerhommikus", et nad on muusikalised hingesugulased, mistõttu on ka nende projektid omavahel tihedalt põimunud.

Esmaspäeval avaldasid Erki Pärnoja ja Anna Kaneelina, kodanikunimega Anna Pärnoja, loo "Into a Dream", mis on kirjutatud Juri Krutii lühifilmile "Keyhole".

Pärnojade ühine tee sai alguse pea 20 aastat tagasi Otsa koolis õppides. "Seal tundsime teineteist nii inimeste kui ka muusikaliste hingesugulastena ära. See koostöö, et ta on minu kitarrist, tekkis mul kohe," meenutas Anna ning lisas, et Erki on tema number üks koostööpartner.

Seda, et Pärnojade tööd on omavahel põimunud, kinnitas ka Erki, kel on veel filmitöid käsil. "Ma ütlesin eelmisele režissöörile juba naljaga ära, et kui te ühe meist tellite, saate niikuinii kaks. Meie elud on igatpidi nii läbi põimunud, et isegi kui see on ühe või teise projekt, on teine alati esimese peegel, kelle käest see läbi käib. Me oleme mõlemad teineteise asjade kallal."

Erki sõnul on "Into a Dream" eriline lugu – kui tavaliselt valmis ühest loost mitu mustandit, siis "Into a Dream" tabas juba esimesel korral naelapead. "Võib-olla me rääkisimegi nii palju, kõik need kirjeldused ja emotsioonid olid nii täpsed, ja me mõistsime teineteist," selgitas ta.

Anna arvates õpetas "Into a Dreami" loomine asju kergemalt võtma. "See on lihtsalt üks lugu ja lubadagi sel selliseks jääda," märkis laulja ning lisas, et tema enda muusika võib vahepeal aastaid avaldamist oodata.

"Selle loo puhul tuli väljund sellest, et see on filmimuusika. Minu vastutus selles suures pildis oli niivõrd pisike, seal on ainult minu hääl. Väljund oli nii palju kergem ja andiski õppetunni, et see on lihtsalt üks laul. Lase lihtsalt minna. See on palju lihtsam," selgitas Anna.

Kaks kümnendit ühist rada käinud Anna ja Erki tõdesid, et laias laastus neil muusikalisi erimeelsusi ei ole. Anna sõnul lähevad arvamused lahku detailide osas. "Ikkagi samad asjad tekitavad meis tundeid. Me otsime muusikast samu asju ja tahame neid väljendada."

"Kui ma varem kritiseerisin mingit sinu asja kiiremini, mis mina tundsin, et ma teeks teistmoodi, siis ma olen õppinud seda mõtet hoidma ja laskma sellel lool kauem toimida – siis ma saan aru, et ahhaa, sa mõtlesid seda," ütles Anna Erkile. "Me tajume energiat samamoodi," nõustus Erki.