Eik uuest albumist: tahtsime tümmi teha

Eik andis hiljuti välja kuuenda stuudioalbumi "Ei lase sul magada", mis võrreldes eelnevate väljalasete pehmele helikeelele on seekord rohkem peolaulude suunitlusega. Eik ja Mattias Tirmaste olid külas "Terevisiooni" stuudios, et uue kauamängiva kohta kommentaare jagada.

"Ma olen hästi pikalt seda indie joont ajanud, eelmine plaat "Uduvaip" oli väga pehme helikeelega, aga tahtsime tümmi teha nüüd," avas Eik uue albumi "Ei lase sul magada" tagamaid.

Tirmaste sõnul on Eigi muusikas käredam pool alati olemas olnud. "Eigile hakkas meeldima muusika, kuna talle hakkas meeldima punk," sõnas ta. "Kolmandas klassis kõndisin ringi ja kuulasin The Exploitedit ja J.M.K.E-d," märkis Eik. Tirmaste ise jõudis muusika juurde aga läbi pärimusmuusika.

Näiteks Duo Ruuduga salvestatakse Eigi sõnul detsembris ühist lugu. "Olen ka mina folgi poole tüürinud natukene, katsun varbaga vett," ütles ta.

Eigi ja Tirmaste koostöö algas juba kooli ajal. "Me olime kaksteist aastat klassivennad ja ühel hetkel saime aru, et peaks ju tegema koos ka," ütles Tirmaste.

Uuele plaadile mahtus suure andmise ja uuekooli räpparite kõrvale Eigi sõnul ka üks sulnim lugu. "Sõpradele kirjutatud, sellest, kui hea, et nad on olemas. Ma andsin Mattiasele ühe Dagö loo ja mingi laulu veel viiteks ja siis ta tegi tausta mulle," kirjeldas Eik lugu "Jällenägemist". "Suur rõõm, et kõik meie sõbrad on olemas, me saame olla vabad ja õnnelikud ja see kõik kuidagi kannustas sellise loo," lisas Tirmaste.