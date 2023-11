Filmis "Üks elu" jõuab ekraanile tõestisündinud kangelastegu

"Film räägib ühest Inglise filantroobist, kes päästis Sudeedimaalt ära üle 600 lapse vahetult pärast seda, kui Hitler sealsed alad annekteeris," avas Lotman filmi tausta "Ringvaate" stuudios.

"Kõige rohkem kõnetab mind selle filmi juures see, et see räägib täiesti tavalisest inimesest. Igaüks meist saab midagi teha olukorras, kus toimub midagi väga jubedat. Hirmsates olukordades tekib tihti tunne, et küll keegi tegeleb sellega. See film julgustab aru saama, et üksisiku otsustest sõltub väga palju," selgitas Lotman.

Filmis leidub ka helgust, mis pakub Lotmani sõnul vaheldust praegu maailmas toimuvale. "Film räägib tegelikult iseendale andestamisest ja mingi peatüki sulgemisest," ütles Lotman ja lisas, et kõige helgem osa on ehk peaosa kandev Anthony Hopkins.

Praegune geopoliitiline kontekst mõjutas vaatamiskogemust tugevalt. "Eriti just see, et Sudeedimaa olukord on niivõrd sarnane Krimmile. Ka see, et Hitlerile tehti järeleandmisi samamoodi nagu Putinile," selgitas Lotman.