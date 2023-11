Selgusid Eesti Laul 2024 viis finalisti

Žürii valikul pääseb Eesti Laul 2024 konkursil otse finaali viis artisti ja muusikalist kooslust.

Eesti Laul 2024 konkursile esitatud lugusid hindas 41 liikmest koosnev žürii, kes valis kõikide saadetud laulude seast välja 15 poolfinalisti ja viis lugu, mis pääsevad otse finaali.

Eesti Laul 2024 finalistid tähestikulises järjekorras



Brother Apollo "Bad Boy"

Autorid: Erkki Sippel, Joseph Miettinen



Carlos Ukareda "Never Growing Up"

Autor: Carlos Ukareda



Daniel Levi "Over the Moon"

Autorid: Daniel Levi Viinalass, Victor Crone, Vallo Kikas



Nele-Liis Vaiksoo "Käte ümber jää"

Autorid: Peter Põder, Allan Kasuk, Nele-Liis Vaiksoo, Marek Sadam



Uudo Sepp, Sarah Murray "Still Love"

Autorid: Liis Hainla, Uudo Sepp, Joel Sundkvist, Aleksi Wiklund



Eesti Laul 2024 poolfinaalis lähevad finaalikohta püüdma 5miinust ja Puuluup, Anet Vaikmaa, Antsud, Cecilia, Ewert and The Two Dragons, Inga, Ingmar, Laura, Multikas ja Ewert Sundja, Ollie, Peter Põder, Silver Jusilo, Sofia Rubina, Traffic ning Yonna.



Eesti Laulu poolfinaal toimub 20. jaanuaril Tartus, finaal 17. veebruaril Tallinnas. Esmakordselt kuuleb tänavusi võistluslugusid 8. detsembril. Eesti Laulu juhivad Grete Kuld ja Tõnis Niinemets.



Eesti Laul 2024 žüriisse kuulusid Airi Liiva, Alice Aleksandridi, Andres Aljaste, Andres Oja, Andres Panksepp, Anett Kulbin, Anna-Aurelia Kangur, Bert Prikenfeld, Danel Pandre, Elina Netšajeva, Evert Poom, Gerd Eston Sepp, Hanna-Liina Võsa, Heini Vaikmaa, Ivi Rausi, Juhan Paadam. Jüri Nael, Koit Raudsepp, Lauri Liiv, Magnus Müürsepp, Maian-Anna Kärmas, Margot Suur, Maria Listra, Martin Korjus, Martin Trudnikov, Ott Lepland, Owe Petersell, Pille Minev, Priit Pajusaar, Raivo Oja, Rauno Märks, Rein Fuks, Riivo Kallasmaa, Robert Kõrvits, Sten Heinoja, Sten Teppan, Tarmo Krimm, Vaiko Eplik, Veronika Portsmuth, Ülar-Johannes Palm ja Yasmyn.