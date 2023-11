Karl Madis: Karavanis mängib juba kolmas põlvkond

"Olin koos Agu Tammeoruga Riias sõjaväes ning tegime seal bändi," meenutas Karl Madis. "Tagasi tulles hakkasin Heini Vaikmaaga Mahavokki tegema ja olime juba üle aasta tegutsenud, kui Ago tuli mulle tänaval vastu ja ütles, et teeme koos bändi. Kutsusin siis Toivo Lendi mänedžeriks ning tema võttis Leila Milleri kaasa."

"Elektra-nimeline bänd, kus mängisid Jaan Karp, Aarne Saluveer ja mina oli juba olemas," ütles Meelis Punder. "Uus bänd oli vaja lihtsalt ära vormistada ja nimi panna." Kirill Teiter pakkus paarkümmend nimevarianti välja, kust igaüks sai kolm nime valida ja karavan oli kõigil ühine," ütles Madis.

"Nelikümmend aastat on meie jaoks väga stabiilne aeg olnud, oleme kogu aeg tegutsenud, ainult koosseis on muutunud," ütles Madis. "Esimesest koosseisust oleme jäänud mina ja Toivo Lend. Olen ka varem meestele pakkunud, et teeme algkoosseisuga, aga poisid on öelnud, et nad ei ole enam nii heas vormis. Aga Meelis ja Leila olid nõus."

Bänd salvestas suvel loo "Stop", mida pärast suurt skandaali vaadati kolme päeva jooksul 30 000 korda. Madise sõnul on bändi kõige populaarsem lugu "Pärlipüüdja", mis on nagu bändi mitteametlik hümn.

Karavanis mängib juba muusikute kolmas põlvkond. "Meie trummilööja tütar," rõõmustas. Madis.