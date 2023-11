21. sajandi mardi- ja kadrisant on moodne tegelane

"Mina ei usu, et Halloween meie kadri- ja mardipäeva kombed välja sööb," ütles Kristi Pumbo, Eesti Folkloorinõukogu teabe- ja projektijuht. "Pigem sööb traditsioonid välja see, et oleme harjunud järjest moodsamates tingimustes elama ja tahame kõik ühesugused olla. Sanditamise traditsiooni ohustab ka olukord, et jõulud tulevad nii kiiresti peale. Kauplustes on praegu juba jõuludekoratsioonid väljas ja räägitakse jõulukinkidest."

Pumbo ei ole nõus, et võrreldes halloweenitajatega on mardisandid igavad. "Kui ma riietun mardisandiks, siis ega mu mardisant ei saa olla igavam, kui ma ise olen," ütles Pumbo.

Ideekonkursi sõnum on, et mardisanditamine on aja jooksul väga palju muutunud. "Varasemal ajal riietati end loomadeks ja lindudeks, mingil ajal traditsiooniliseks kadripereks, kus oli ema, isa ja lapsed. 150 aastat tagasi moevooluna tulid kroonumees, tohter, korstnapühkija ja pritsumees. Tänapäeva ühiskonnas on meil omad kangelased, keda võib kehastada. Kui vana aja mardisant enam ei kõneta, võib valida moodsamate kehastusviiside seast sobiva," ütles Pumbo.

Kadrisantide puhul on oluline valge värv. "Mardisantide puhul ei ole ainuke variant kasukas pahupidi selga keerata, vaid võib mõelda palju fantaasiarikkamalt. Kui mind kõnetab traditsioon, siis võtan torupilli kaenlasse ja panen kasuka, aga teha võib kõike, mis sinu meelest õige on," ütles Pumbo.

Oluline on olla maskeeritud ja varjata oma nägu. "Et oleks midagi ikkagi teistmoodi, et sa ei ole päris sellest ilmast pärit, vaid kusagilt mujalt," lisas Pumbo. "Ärgem unustagem, et mardi- ja kadrisant on meie esivanemate hing, kes on meile külla tulnud."

Tähtis on ka see, et mardi- ja kadrisandid oleksid küllaminekuks ettevalmistatud, ei ole oluline, kas lauldakse vanu või moodsamaid laule. Viljaõnne võib ka tänapäeval soovida, et kõht oleks täis ja karjaõnne, et lapsi tuleks perre.

"Meie propageerime ka seda, et täiskasvanud hakkaksid jälle sanditama. Meie näiteks lähme ainult täiskasvanute seltskonnaga sanditama. Igaüks valis välja oma tegelaskuju, päev varem teeme ka läbimängu, et igaüks teaks mida ta teeb," ütles Pumbo.

Ideekonkursil "Aita leida 21. sajandi mardi- ja kadrisant" enim silma jäänud mardi- ja kadrisantidest tehakse stuudios fotosessioon. Kõik konkursile saadetud pildid talletatakse järeltulevate põlvede jaoks Eesti Kirjandusmuuseumis.