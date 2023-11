Haldi Välimäe: vanade lugude uusversioonid on äge viis neid meelde tuletada

"Vanade lugude uusversioonid on äge viis neid meelde tuletada ja panna need uues võtmes toimima ka tänapäevase publiku jaoks," ütles Haldi Välimäe, laulja ja laulukirjutaja, kelle lugu on esitatud ka tantsupeol. "See on minu arvates samavääriline muusikaline väljendus kui autorilooming."

Kuigi viimasel ajal on laulja tegelenud vanadele lugudele uue kuue andmisega, pole unarusse jäänud ka soolokarjäär. "Soolokontserte annan ikka, mu album ilmub järgmisel aastal," lisas ta.

"Millistele vanadele lugudele uus elu anda, valin eelkõige selle järgi, mis mulle endale meeldib ja mis paneb mind hästi tundma," ütles Välimäe. "Suurepärased lood on näiteks "Suvi ei jää" Heidy Tamme esituses või Els Himma "Vihma käes". Minu kõige suurem lemmik on Marju Kuut."

Välimäe sõnul huvitab teda eelkõige 60-ndate kuni 80-ndate aastate muusika, mis on põnevalt kirjutatud ja hästi esitatud.

"Ilmselt on minu huvi selleaegse muusika vastu pärit mu lapsepõlvest," ütles laulja. "Mu ema mängis klaverit ja laulis neid lugusid. Kui autoga kuskile sõitsime, kuulasime alati Marju Kuudi laule."

Ansambel "Flamingo" on seni andnud vaid kaks kontserti. "Tagasiside on olnud meeletult positiivne," ütles Välimäe. "Tundub, et inimesed on neid lugusid väga igatsenud. Paljudel on muidugi ka äratundmisrõõm." Senise sooloartisti sõnul on veel harjumatu nii suure kollektiiviga laval olla. "Nüüd on mul seitse poissi laval, kes mängivad nagu kulda ja see on fantastiline tunne."